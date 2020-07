Cattolica e Mondaino, il progetto sulla memoria “premiato” dalla Regione

Arriva un riconoscimento economico per il “progetto sulla memoria” che è stato proposto lo scorso anno scolastico dai Comuni di Cattolica e Mondaino. Grazie alla partecipazione al progetto di cittadinanza attiva “ConCittadini”, dall’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna sono stati concessi fondi per 4.500 euro. Premiato, dunque, il percorso didattico focalizzato sul tema del “‘900 il secolo dei Genocidi” e rivolto alle classi quinte delle elementari e classi terze delle scuole medie dei due Comuni.

“Il riconoscimento – spiegano i promotori - ci vede in questa edizione fra i primi classificati e questo ci gratifica ed incoraggia a continuare in questo percorso didattico. Un percorso fortemente voluto dall'ex Assessore Valeria Antonioli che ha visto la sua prima edizione nell'anno scolastico 2016/2017. I Comuni di Cattolica e Mondaino si affiancano, ormai da anni, in un lavoro di rete. Alla sua base vi è la condivisione della vicenda storica avvenuta, tra il 1943 e il 1944, nel territorio a cavallo tra Romagna e Marche. Protagoniste furono le famiglie dei Rimini e dei Finzi, scampate alle persecuzioni del nazifascismo. Il legame con il comune di Mondaino ci ha accompagnato in tutti questi anni attraverso il coinvolgimento delle classi, con insegnanti e studenti pronti a mettersi in gioco ed approfondire tematiche spesso difficili e cariche di significati”.

Soddisfazione per il riconoscimento da parte dell’Assessore alla Scuola, Maria Luisa Stoppioni, che ha evidenziato come si tratti di “un percorso che proseguirà nel tempo. Con Valeria Belemmi, che ha seguito il progetto, stiamo programmando la sua riproposizione nei prossimi anni. Il tema della “memoria” risponde, infatti, a quella sensibilità che la società civile deve coltivare e continuare a far crescere. A partire dalle scuole”.