Cattolica e Pejo "best friends", piada e sardoncini per sancire l'amicizia

Grazie ad una nutrita rappresentanza cattolichina ed una speciale degustazione in alta quota di piada e sardoncini, ieri la “Regina” dell’Adriatico ha fatto promozione nella Val di Pejo della nuova stagione turistico-balneare. Una attività che dà seguito al progetto “Mare & Monti”, nato dai rapporti di amicizia ed istituzionali tra le Amministrazioni di Cattolica e Peio, stazione sciistica e termale trentina all’interno del Parco Nazionale dello Stelvio. L'appuntamento in Trentino, del fine settimana appena trascorso, ha visto partecipare la Sindaca Franca Foronchi ed il Vicesindaco ed Assessore al Turismo Alessandro Belluzzi, in sinergia con gli operatori economici cittadini.

"Dopo aver partecipato alla fiera F.re.e di Monaco - sottolinea Belluzzi - continua il tour promozionale della nostra città. Una azione svolta in piena sinergia tra operatori economici ed Amministrazione Comunale. Con la trasferta di Pejo siamo andati a rafforzare quell'amicizia frutto di incontri istituzionali messi in campo già da fine stagione. Ringraziamo i protagonisti che domenica a pranzo, presso l’area esterna al rifugio Lo Scoiattolo, hanno cucinato e dato vita alla grigliata: i bagnini dei tre consorzi cittadini, i chioschisti, ed ancora la Casa del Pescatore che ha offerto più di 20 casse di pesce, il Consorzio di promozione e tutela della Piadina Romagnola IGP che ha messo a disposizione 700 piade, la cantina Enio Ottaviani per il vino e la birra Viola". Ad animare l'appuntamento è stata l'emittente radiofonica Radio Studio+ che ha trasmesso l'evento in diretta sui propri canali. Andato letteralmente a ruba il materiale promozionale: distribuiti oltre 150 zainetti brandizzati "CattolicaWelcome", "VisitCattolica e "Consorzio Riviera 365", con all'interno apposite offerte per i turisti ed informazioni su Cattolica e l'entroterra della Valconca.

Ma le tappe cattolichine proseguiranno anche nei prossimi mesi, "una iniziativa analoga a quella di Pejo - continua il Vicesindaco - la proporremo il 15 e 16 aprile prossimi in Valseriana, anche qui grazie ad una amicizia che va avanti da tempo con l'Amministrazione di Ardesio ed altri Enti della provincia bergamasca. Inoltre, stiamo programmando anche una trasferta in Ungheria, innanzitutto per tenere saldi i rapporti con l'Amministrazione gemellata di Debrecen, seconda città più grande del Paese, e per puntare sul collegamento aereo tra Budapest e l'Aeroporto Fellini di Rimini". Siamo impegnati in un importante piano promozionale della città in vista della stagione estiva, in piena sinergia con gli operatori economici, presentando un calendario di eventi già ben definito e ricco appuntamenti di qualità". A parti inverse, già annunciata la presenza con un proprio stand di una delegazione di Pejo alla prossima Mostra dei fiori (28 Aprile - 1 Maggio) mentre il territorio della Valseriana e Val di Scalve parteciperà al Wine Tour (19-21 Maggio).