Cattolica e Schifflange, un'amicizia tra i due comuni all'insegna della musica

Ha conquistato il pubblico di Piazza Prima Maggio, il concerto dell’orchestra di fiati e percussioni “Harmonie Municipale Schifflange”, proveniente dal Lussemburgo sud-occidentale, svoltosi nella serata del 2 giugno sul palco di Piazza I° Maggio. La stessa orchestra, diretta dal Maestro Eric Gherardi, era stata protagonista nei giorni precedenti, lo scorso 30 maggio, di un concerto al Salone Snaporaz. In entrambe le occasioni è stato proposto al pubblico un variegato programma musicale attorno a compositori lussemburghesi ed italiani in omaggio all'amicizia tra le due Nazioni. Non sono mancate le incursioni nel repertorio pop, con medley dedicati a Zucchero e Vasco Rossi, e delle colonne sonore per il cinema con esecuzioni di brani del grande Ennio Morricone.

Gli appuntamenti musicali si sono realizzati grazie al supporto dell’Amministrazione Comunale di Cattolica e di Ferretti Hotel. Tra i musicisti che compongono l’orchestra figura anche il Sindaco di Schifflange, Paul Weimerskirch, al bassotuba. La Prima cittadina di Cattolica, Franca Foronchi, nel complimentarsi per le emozioni che hanno regalato, ha lanciato la proposta di un “patto d’amicizia” tra le due città nel prossimo futuro.