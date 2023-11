La Regina di ghiaccio riporta a Cattolica la magia del Natale sotto il segno della Luna

La Regina di ghiaccio sta per tornare ed è pronta a riportare la magia del Natale a Cattolica. L’Amministrazione comunale ha predisposto il progetto definitivo per Natale e Capodanno 2023-2024 che animerà la città dal 25 novembre fino al 7 gennaio. Progetto che rientra in quello più ampio pensato da Visit Romagna con il concept delle “Sette lune” che coinvolge tutti i comuni della Romagna, i quali installeranno ciascuno una luna gigante. Cattolica farà sorgere la sua luna in Piazza del Tramonto. Un satellite gonfiabile di 4 metri di diametro destinato a essere immortalato dai telefonini per una suggestiva foto-ricordo. A rendere speciali le feste della Regina ci saranno tante novità e non solo per quanto riguarda arredi e iniziative. Per tutto il periodo delle festività, il Comune ha infatti deciso di aprire e mettere a disposizione di cittadini e turisti, gratuitamente, il parcheggio dietro palazzo Mancini (ogni venerdì dalle 14 fino alle 8 del lunedì e i giorni festivi). In via Corridoni invece sarà possibile sostare sull’area destinata alla ciclabile su cui saranno realizzati degli stalli. Tornano quindi le illuminazioni, la pista di ghiaccio, il blue carpet di velluto, la ruota panoramica e altri addobbi che trasformeranno Cattolica in un regno di ghiaccio.

“Abbiamo lavorato tanto per mettere a punto un progetto per le festività che renderà Cattolica ancora più bella e attrattiva – commenta la Sindaca Franca Foronchi- sia per i cattolichini o cittadini di comuni limitrofi, che per i turisti che sceglieranno di trascorrere le vacanze nella nostra città. Siamo molto soddisfatti del risultato finale, e, ci tengo a sottolineare, costruito insieme alle categorie economiche e operatori, nei tempi sui quali ci eravamo impegnati, al fine di poterlo promuovere al meglio. Riproponiamo inoltre la grande festa di Capodanno in Piazza, con un palinsesto di altissima qualità, sia sul fronte della band che dell'animazione, con la volontà di fare passare una bellissima serata”.

“Come Amministrazione abbiamo deciso di accollarci le spese più sostanziose del palinsesto, molto ricco ed eterogeneo - dichiara il Vicesindaco e assessore al turismo e attività economiche Alessandro Belluzzi - dalle illuminazioni agli eventi più importanti. Per la promozione del nostro progetto abbiamo messo in campo una grande campagna di comunicazione”. E ancora: “Non abbiamo pensato solo agli addobbi e allo spettacolo – continua Belluzzi – ma anche a rispondere a esigenze dei cittadini e operatori economici, come la questione parcheggi. Abbiamo così individuato aree che potevamo mettere a disposizione gratuitamente, proposte dalle associazioni di categoria, un’azione concreta che dimostra ulteriormente la volontà di ascolto di questa Amministrazione e di essere al fianco delle nostre attività commerciali per farle lavorare al meglio”.

Il Natale si accende a partire da sabato 25 novembre, alle ore 17.00, con “Le luci del Natale”, cerimonia di accensione delle luminarie in tutta la città. Seguirà poi l’inaugurazione della Regina on ice, la pista di pattinaggio in piazza Primo Maggio. Sabato 2 dicembre, altre tre inaugurazioni, quella delle “Luverie del bosco ghiacciato” in viale Bovio e via Matteotti, alle ore 17.00, della Ruota panoramica in piazzale Roosevelt, mentre alle ore 16, sempre in piazzale Roosevelt, il “Magico igloo di Bagnino Natale”. Questa è una delle grandi novità del Natale 2023 proposto dal comitato delle spiagge di Cattolica. Sulla piazza del Comune, campeggerà un igloo di 27 metri quadrati che ospiterà, durante tutto il mese, tante iniziative dedicate ai bambini e alle famiglie, in collaborazione anche con le scuole e altre realtà della città.

Grande evento in programma per venerdì 8 dicembre, in piazza Primo Maggio, dalle ore 18, con “Gli Amici della Regina”. Per l’occasione, sul palco saliranno alcuni dei giovanissimi talenti protagonisti del programma “Amici” di Maria De Filippi. I nomi saranno svelati nei prossimi giorni. Si prosegue con “Shopping in the Moonlight”, che si svolgerà in viale Bovio e via Matteotti, alle ore 21.00, ed è organizzata dai commercianti delle vie. Domenica 10, tutti a teatro, domenica per famiglie, con “La bottega dei giocattoli”, al Teatro della Regina, Piazza della Repubblica, alle ore 16.30. Mercoledì 13 dicembre, “Cattolica sings Christmas” al Teatro Snaporaz, in piazza Mercato Coperto, ore 21.00. Sabato 16, “Villa Rubboli-Corte al chiar di luna”, in via Risorgimento 41, dalle ore 17.00 alle ore 20.00. Alle ore 18, inaugurazione della mostra “Animae” di Guerrino Bardeggia a cura di Lara Badioli, Galleria Santa Croce, Via Pascoli 21. Tutti in spiaggia, domenica 17, per assistere allo spettacolo di “Babbi Natale in sup-Salotto wave 2023”, sesta edizione, con partenza dalla spiaggia antistante Bagni Renato 24-25, alle ore 11.00. Venerdì 22, le feste si spostano al Porto, dalle ore 17.30 alle 20.00, con “House on the moon”. Venerdì 29, la magia continua al Teatro della Regina, piazza della Repubblica, con “Lo Schiaccianoci”, il Balletto di Milano, alle ore 21. Al Porto, sempre “House of the moon”, dalle ore 17.30 alle 20.00. Nell’ultima notte dell’anno, domenica 31, si saluterà il 2024 con il “Grande Concerto di Capodanno” in piazzale Roosevelt. Sul palco, ad accompagnare il passaggio dal nuovo al vecchio anno al ritmo dei 70, 80, 90, 2000 ci saranno i Jbees, una delle cover band più note della Regione. Ma non mancheranno musica e animazione già da prima del concerto e anche dopo. A scaldare il clima, ci penseranno gli speaker e Dj di Radio Studio+, una delle emittenti più ascoltate del centro e nord Italia.