A Cattolica “Un passo alla volta”, evento gratuito sui benefici di attività fisica e movimento

Muoversi insieme per contrastare la sedentarietà e prevenire l’insorgenza di alcune malattie croniche come obesità, diabete e ipertensione. È l’obiettivo degli appuntamenti gratuiti di promozione della salute organizzati dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica – ambito territoriale di Rimini e dalla Casa della Comunità, nell’ambito del Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025, con il patrocinio delle amministrazioni comunali e il coinvolgimento di alcune associazioni del territorio.

Martedì 11 giugno è in programma a Cattolica “Un passo alla volta”, l’iniziativa finalizzata a far conoscere ai cittadini i benefici dell’attività fisica e le opportunità che i parchi cittadini offrono per fare movimento, scoprendo quanto questo sia importante per mantenersi in salute in modo economico e divertente. L'evento, condotto dal tecnico dell’Attività Motoria e dagli operatori del Dipartimento di Sanità Pubblica, si svolgerà dalle ore 16 alle 18 al Centro Sociale dell'Associazione Giovannini Vici (via Umbria 23) e sarà rivolto alla popolazione generale. Si suggerisce a chi è interessato a partecipare di indossare abbigliamento sportivo.

La partecipazione agli incontri è libera e gratuita ed è consigliata l'iscrizione, che può essere effettuata con una mail al Dipartimento di Sanità Pubblica all’indirizzo promosalute.rn@auslromagna.it indicando nome, cognome, data di nascita, telefono e iniziativa alla quale si è interessati, oppure telefonando al n. 334 3429196 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16.