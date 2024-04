Cattolica festeggia 45 anni di amicizia con la città gemella Faches-Thumesnil

Un’amicizia lunga 45 anni. Quella tra Cattolica e la città francese di Faches-Thumesnil che proprio ad aprile di quest’anno hanno raggiunto il traguardo di ben 45 anni di gemellaggio. E per l’occasione, una delegazione di Faches-Thumesnil è arrivata a Cattolica ieri, ospite della città, per rinsaldare il patto di amicizia. Questa mattina, a Palazzo Mancini, a fare gli onori di casa la Sindaca Franca Foronchi insieme con il vice Sindaco Alessandro Belluzzi, il presidente del consiglio comunale Alessandro Montanari e la dirigente Claudia Rufer che hanno accolto in sala Giunta il Sindaco di Faches-Thumesnil Patrick Proisy, la vice Sindaca Laurence Lejeune, il consigliere comunale Bernard Dewasch, Serge Rose, presidente del “comité de jumelages”, Patricia Vandenhoeke del comitato di gemellaggio e Corinne Brunetti del comitato di gemellaggio e interprete.

“Oggi rinnoviamo con questo incontro il gemellaggio tra le nostre città sorelle – ha detto la Sindaca Foronchi – Un patto tra due Comuni d’Europa che è il nostro grande Stato. Rinnovare la nostra amicizia significa rinsaldare il legame della nostra Europa, costruire passo dopo passo una coscienza comunitaria. E vogliamo farlo puntando sulla cultura, sullo scambio di conoscenza, perché solo la conoscenza dell’altro, l’accoglienza delle altre culture può renderci davvero più vicini e abbattere muri. È importante stringere questi legami soprattutto ora che stiamo passando un periodo difficile e le guerre sono alle nostre porte”. Anche il Sindaco Proisy ha sottolineato l’importanza del “gemellaggio tra i popoli come mezzo per conoscersi meglio e come migliore cammino per la pace e il rispetto. Dobbiamo creare rapporti per i nostri giovani che sono il futuro. Riprendiamo il piacere degli scambi, del condividere. Cattolica è una magnifica città. Viva l’amicizia, lunga vita all’Italia e viva Cattolica”. La delegazione, guidata dall’Amministrazione comunale, ha inaugurato la Mostra-mercato e poi ha proseguito nella visita della città dove saranno ospiti fino a martedì prossimo.