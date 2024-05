Cattolica in fiore 2024, edizione record e nella Regina miglior affluenza di turisti dal 2016 ad oggi

Edizione record quella della 52esima mostra mercato “Cattolica in fiore” che, quest’anno ha registrato un altissimo numero di presenze, chiudendo con il botto il lungo ponte del 25 aprile e aprendo il maggio sportivo della Regina al debutto, questo fine settimana, con il nuovo evento, l’Inferno Beach che conta già oltre mille iscritti. Ma il successo della mostra-mercato è l’apice di un trend più che positivo testimoniato dai dati sul turismo dei primi 3 mesi i quali dicono che Cattolica ha ottenuto il migliore risultato dal 2016 ad oggi.

“Sono numeri che ci danno grande soddisfazione – commenta il vicesindaco e assessore al Turismo Alessandro Belluzzi - La mostra dei fiori era il banco di prova della stagione turistica e ha visto un’importantissima partecipazione di tanti turisti, sia negli alberghi che in città, muovendo l’indotto e portando grandi benefici concreti. “Cattolica in fiore” rappresenta il finale di un lungo ponte che dal 25 aprile è finito il primo maggio ma che continuerà con l’Inferno Beach. È un’inaugurazione di stagione davvero molto positiva. Ed è l’apice dei primi tre mesi dell’anno e della Pasqua in cui si è registrata la grande performance turistica di Cattolica, come ci dicono i dati. Un ottimo preludio dell’estate in cui si entra nel vivo in anticipo con un maggio dedicato allo sport e all’enogastronomia. Risultati ottenuti grazie alla sinergia con gli operatori economici della città”. In merito alla mostra-mercato dei fiori, un altro dato positivo è come Cattolica abbia saputo gestire e reggere l’onda d’urto della grande affluenza anche sul fronte della viabilità e dei parcheggi, senza particolari criticità.

“Questo è un altro elemento importante – continua Belluzzi - Nonostante la nostra città sia stata invasa da migliaia di persone, non si sono registrati problemi perché è stato messo in campo un piano strategico di viabilità grazie anche alla comunicazione social che con la segnaletica su strada. Chi è arrivato a Cattolica non ha incontrato particolari disagi o criticità né sul fronte del traffico che su quello della sosta”.

In migliaia hanno quindi preso d’assalto la Regina nei 5 giorni di fiera, riversandosi nelle vie del centro dove sono stati allestiti gli oltre 100 stand. Neppure la pioggia caduta nel pomeriggio del primo maggio ha scoraggiato gli amanti del verde e delle piante. La Regina si conferma così un punto di riferimento per il settore florovivaistico grazie a un format che mette al centro la qualità e punta anche sul coinvolgimento degli operatori economici della città. A Cattolica in fiore partecipano i migliori vivaisti di Italia e proprio per mantenere sempre alto il livello sia estetico che qualitativo dei prodotti, l’Amministrazione organizza un concorso ad hoc che premia i tre migliori allestimenti della fiera. Ma a sbocciare, nel corso dell’evento, è l’intera città grazie all’impegno di commercianti, ristoratori, baristi che allestiscono vetrine e menù in tema floreale.

“Cattolica si trasforma in un piccolo Eden – continua il vicesindaco - e il colpo d’occhio delle vie fiorite è davvero unico. Un grazie di cuore, per il grande impegno, a tutti i dipendenti dell’Ufficio turismo che organizza la fiera, così come agli operai del Comune e ai vigili urbani per il presidio”.