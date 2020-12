Contatti con un Covid-positivo, sindaco e vice in isolamento fiduciario

Venuti a contatto con una persona risultata positiva al Covid-19 è scattato l'isolamento preventivo per Mariano Gennari, sindaco di Cattolica, e la sua vice Nicoletta Olivieri. Ad annunciarlo, sulla pagina Facebook del comune, sono gli stessi amministratori che allo stesso tempo rassicurano sulle loro condizioni. "Martedì mattina tramite una comunicazione dell'Ausl - ha spiegato Gennari - io e Nicoletta Olivieri abbiamo appreso di esser venuti a contatto con una persona risultata positiva al Covid-19. Questo significa che da oggi entreremo in quarantena preventiva presso le nostre abitazioni, come da protocollo e di concerto con i medici. Al momento non presentiamo alcun sintomo e stiamo bene. Rimaniamo in attesa di essere convocati per effettuare i tamponi e vi terremo aggiornati nelle prossime giornate. Il nostro impegno per la comunità continuerà anche da casa. Per nostra fortuna le tecnologie ce lo permettono. Oggi stesso, nel pomeriggio, vi ricordo che alle 18,30 avremo un collegamento in diretta streaming per parlare del futuro della Scuola Repubblica. Vi rinnovo, nuovamente, l'invito a rispettare tutte le misure anti-contagio. Il senso di responsabilità per superare questa emergenza deve essere massimo. Ne va della salute di ognuno di noi".