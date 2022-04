La giunta si rinnova ed è costretta a cambiare assetto, si è dimesso l'assessore ai Lavori pubblici

L’assessore ai Lavori pubblici, Enrico Ugolini, ha annunciato alla Giunta comunale di Cattolica ed al gruppo di maggioranza che, con profondo dispiacere, si trova costretto a dimettersi dall’incarico. Alla base vi sono impegni di lavoro inconciliabili con l’attività amministrativa. “Qualche giorno fa, dopo un lungo ragionamento, ho deciso di accettare – spiega Ugolini - una proposta di lavoro come Project Manager nel più importante studio di architettura ed ingegneria presente ad oggi sul panorama italiano. Sono stato combattuto per diverso tempo, soprattutto perché questo nuovo incarico implica il mio trasferimento a Milano, non permettendomi così di portare avanti l’impegno politico preso con la città. In questo momento, essendo relativamente giovane e avendo comunque una carriera professionale ancora in crescita, non mi sento di poter lasciar andare un’occasione simile”.

Tanti i progetti messi in campo in pochi mesi. “E’ necessario ricordare – continua Ugolini - che in pochissimo tempo, come amministrazione abbiamo messo in moto diversi progetti importanti, quali la passeggiata di Ponente e la riqualificazione delle vie delle Regioni, il progetto per la realizzazione della nuova scuola Repubblica, ed inoltre gli uffici tecnici hanno già inviato una richiesta di finanziamenti per la il restyling della piazza della Repubblica e piazza delle Nazioni”.

“Infine, volevo ringraziare – conclude Ugolini - per il supporto e la fiducia sempre dimostrata la sindaca Franca Foronchi, la giunta, i consiglieri comunali, e tutte le persone della coalizione di centrosinistra che hanno sempre sostenuto la mia candidatura a questo ruolo. Questa sicuramente sarà un’esperienza che porterò nel mio bagaglio personale, e sebbene abbia un po’ di amarezza nel dover lasciare l’incarico prima di vedere la realizzazione di tanti progetti, mi sento onorato di aver fatto parte di questo percorso che sicuramente darà a Cattolica il lustro e la qualità di vita che tutti i suoi cittadini e turisti meritano”.

Dalla sindaca, Franca Foronchi, a nome di tutta la giunta, arriva la gratitudine per quanto fatto e un in bocca al lupo per il proseguo della carriera professionale. “Auguro ad Enrico, che si è dimostrato un valido assessore, capace professionalmente, disponibile e con grandi doti umane e di relazione, il meglio per la sua vita e la sua carriera professionale. Buon lavoro anche al nuovo assessore Alessandro Uguccioni – conclude la sindaca - per la nuova sfida, visti i numerosi e ambiziosi traguardi che l’amministrazione vuole raggiungere”. La presentazione pubblica del neo assessore avverrà nei prossimi giorni dopo aver completato i passaggi burocratici necessari all’ufficializzazione della nomina.