Cattolica, pronti 3 grandi eventi sportivi per la primavera: arriva "Inferno Beach"

Non si sono ancora spente le luci del Natale e Cattolica ha già pronto il cartellone degli eventi sportivi per il prossimo maggio. Tre grandi eventi, di cui due riconferme (Granfondo Squali Trek e Oceanman) e una novità al suo debutto in città che va ad arricchire l’offerta turistica-sportiva della Regina. Si tratta della prima edizione dell’Inferno Beach Cattolica, una due giorni dedicata alla corsa ad ostacoli che si terrà il 4 e 5 maggio 2024 lungo un suggestivo tracciato che mette in collegamento spiaggia, lungomare e parco del Conca. Partenza e arrivo sono in Piazza Primo Maggio, mentre la gara si svolgerà completamente in spiaggia. “C’è già tanta attesa ed entusiasmo per questa nuova manifestazione sportiva. Stanno già arrivando tante richieste agli hotel della città” spiega il Vice sindaco e Assessore al Turismo Alessandro Belluzzi. Un evento, l’Inferno Beach Cattolica, messo in campo grazie alla concertazione tra l’Amministrazione comunale e le categorie economiche di Cattolica, il Consorzio Riviera Sport 365 presieduto da Filippo Magnani, l’associazione Federalberghi con il presidente Massimo Cavalieri e Le spiagge di Cattolica rappresentate da Roberto Baldassari, Daniela Bartoli, Mirella Masi, Vanessa Tenti, Angela Pirani, Maddalena Dellasantina, Mauro Monaldi e con la collaborazione della società sportiva Andromeda che detiene il marchio “Inferno”.

Gli eventi copriranno tutto il mese di maggio. L’Inferno Beach Cattolica animerà il primo week end, poi quello successivo, 10, 11 e 12, passerà il testimone a un appuntamento di successo come quello della Granfondo Squali Trek, giunto alla nona edizione. L’ultimo fine settimana di maggio, 24, 25 e 26, sarà invece la volta della Oceanman Cattolica che, novità di quest’anno, si svolgerà in tre giornate.

“Sono molto soddisfatto – commenta il vice sindaco Belluzzi – perché già dai primi giorni di gennaio, abbiamo messo in campo tre eventi sportivi per maggio, di cui due consolidati e un terzo che è una novità per la nostra città, per dedicarci da ora in poi alla campagna di comunicazione e promozione. Un risultato che è stato possibile grazie alla collaborazione e sinergia tra l'amministrazione comunale e le categorie economiche. Abbiamo fatto squadra e ora giochiamo insieme questa partita del turismo sportivo che è un caposaldo per Cattolica. Con Inferno Beach abbiamo coperto anche il week end libero della prima settimana di maggio e completato il calendario di eventi della città. Così da fine aprile, con la mostra dei fiori fino al ponte del 2 giugno, Cattolica offre un ricco cartellone di iniziative importanti. E maggio diventa il mese dello sport. Ringrazio anche le associazioni sportive del territorio e i loro preziosissimi volontari. Per questi tre eventi l’Amministrazione comunale mette in campo 58mila euro dalla tassa di soggiorno, a cui si aggiungono 25mila euro della Regione Emilia-Romagna per Oceanman, su richiesta da parte del Comune”.

“Aver portato un altro evento sportivo come la Inferno Beach in città mi rende molto soddisfatto – interviene Magnani, presidente del Consorzio Riviera Sport 365 – Un evento che porta benefici a tutto il tessuto economico di Cattolica, coinvolgendo gli hotel ma anche le spiagge che sono le protagoniste di questa gara e pure ristoranti e commercianti, in un periodo che era rimasto scoperto. Non solo abbiamo riempito lo spazio temporale del mese di maggio, ma coinvolto tutto il territorio della città, dal momento che i tre eventi sono dislocati nelle tre aree: nord, centro e sud di Cattolica. Sia per l’Inferno Beach che per Oceanman, gli hotel associati a Riviera Sport 365 avranno la possibilità di vendere il soggiorno di due notti con iscrizione alla gara gratuita. Entro gennaio, a Palazzo del Turismo presenteremo queste tre manifestazioni di maggio nel dettaglio alla città e alle categorie economiche”.

Gli fa eco Massimo Cavalieri, presidente di Federalberghi: “Siamo molto contenti che l’Amministrazione stia supportando eventi sportivi su maggio perché, secondo i dati in nostro possesso, maggio si è sempre classificato come mese difficile sul fronte dei pernottamenti. Con l’Inferno Beach anticipiamo l’inizio della stagione e siamo contenti che l’Amministrazione ci abbia creduto e ci abbia ascoltato. Sono eventi che danno respiro alla città, non solo a noi albergatori, ma anche per quel che riguarda il turismo di prossimità, portando ulteriore ossigeno a ristoranti e negozi. Stiamo facendo qualcosa per tutti noi, non solo per gli alberghi”.

“Siamo molto felici di vedere la spiaggia popolata anche fuori stagione dai partecipanti di un evento che ha importanza nazionale – spiegano Daniela Bartoli, Angela Pirani e Vanessa Tenti de “Le spiagge di Cattolica” - e che sta già assumendo dati significativi a livello di prenotazioni. Per noi è importante esserci e affiancare le altre categorie economiche, destagionalizzando le attività che si svolgono in spiaggia, facendo così conoscere maggiormente il nostro litorale quando la spiaggia non ha ancora ombrelloni ed è libera per ospitare eventi sportivi”. La spiaggia di Cattolica, come una grande palestra a cielo aperto e vista mare.