Cattolica, i servizi di Palazzo Mancini sempre più "smart". "E le infrastrutture saranno più moderne"

Il Comune di Cattolica ha reso disponibile negli ultimi anni diversi servizi digitali: il portale telematico dei servizi on-line con accesso digitale Spid, i pagamenti on-line tramite pagoPa (la piattaforma digitale dei pagamenti verso le pubbliche amministrazioni) e una prima sperimentazione di notifica digitale tramite il canale nazionale app-IO (il punto di accesso su smartphone e tablet per interagire in modo semplice e sicuro con i servizi pubblici locali e nazionali).

DA INIZIO ANNO 1200 ISTANZE DIGITALI - Le istanze di domanda on-line presentate al Comune dalla cittadinanza tramite il portale, a partire dal 2022, sono state oltre 1200. Queste riguardano: servizi scolastici, demanio marittimo, concorsi e selezioni, servizi sociali, lavori pubblici, demografici e polizia municipale. Per questi procedimenti il cittadino ha potuto effettuare anche il pagamento on-line, contestuale alla presentazione della domanda. Tutta la documentazione digitale è stata automaticamente registrata al protocollo informatico e trasmessa direttamente ai funzionari per l’istruttoria. Dal portale sono stati anche emessi certificati demografici digitali in completa autonomia da parte dei cittadini.

10MILA TRANSAZIONI IN 9 MESI - Per quel che riguarda i pagamenti on-line pagoPA, da gennaio a settembre 2022 sono state fatte oltre 10.000 transazioni, per un controvalore totale di circa 2.5 milioni di euro su 40 tipi diversi di incasso. Tra i principali figurano: imposta di soggiorno; contributi di costruzione e diritti edilizi; servizi scolastici; violazioni al codice della strada; affitti e canoni di concessione; lampade votive; Suap; abbonamenti sosta; diritti e concessioni demanio marittimo; servizi bibliotecari. I flussi finanziari dei pagamenti digitali sono veicolati dalla tesoreria alla contabilità dell’Ente e rendicontati nel sistema informatico, semplificando e rendendo più efficiente la gestione delle entrate.

La sperimentazione dell’avviso sull’app nazionale “IO” è avvenuta, invece, in occasione dell’apertura delle iscrizioni scolastiche a beneficio dei genitori dei bambini in età per il nido d’infanzia, rendendo così possibile una comunicazione più diretta, personalizzata e mirata per il cittadino. I recenti eventi, inoltre, hanno reso evidente quanto l'accesso alla rete e ai servizi digitali siano requisiti imprescindibili. È anche per questo motivo che la digitalizzazione di enti pubblici, imprese e famiglie rappresenta uno degli elementi chiave sul quale anche lo Stato sta investendo.

PROSSIMI PASSI - Il Comune di Cattolica sarà in prima linea per rendere più moderne e sicure le infrastrutture digitali dell'ente, ampliando e migliorando la qualità dei servizi digitali anche attingendo ad importanti finanziamenti messi a disposizione dal Pnrr nell'ambito di intervento "Servizi digitali e cittadinanza digitale". Una serie di attività potranno essere attuate nel corso dei prossimi anni per completare il percorso di trasformazione digitale dell’Ente. Tra gli interventi in programma vi sono il completamento dell'adozione del sistema pagoPA e della carta d'identità elettronica (Cie) come modalità di accesso ai servizi digitali dell'Ente, nonché l'adozione dell'app IO. Il rinnovamento del sito istituzionale del Comune di Cattolica, con il fine di migliorarne l'accessibilità e la standardizzazione, la migrazione al Cloud, cioè l’inizio di un processo di spostamento di dati, applicazioni verso infrastrutture pubbliche certificate e l’adozione della Piattaforma delle Notifiche Digitali per migliorare le possibilità di ricezione, gestione, controllo e conservazione delle comunicazioni a valore legale ricevute dagli enti.