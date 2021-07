Cattolica, il calciotto di Torconca ha un nuovo manto sintetico

Un momento di festa si è svolto questa mattina presso il campo di calciotto di Torconca a Cattolica. L’occasione per celebrare ufficialmente l’avvenuta riqualificazione dell’impianto sportivo cittadino di via Battarra con la partecipazione di tanti ragazzini tra calciatori e frequentanti il centro estivo, del Sindaco Mariano Gennari e dei rappresentanti dell’ADC Torconca Cattolica, gestori del terreno di gioco. Per Palazzo Mancini presenti anche i Dirigenti Baldino Gaddi e Claudia Rufer ed il geometra Thomas Angelini.

Un intervento resosi necessario per ottimizzare la struttura e che ha previsto il rifacimento del manto in erba sintetica e la sistemazione del sottofondo esistente. I lavori si sono svolti nello scorso autunno, tra la fine di settembre ed ottobre, per un importo di poco superiore a 125mila euro. Nel dettaglio si è proceduto al ripristino del sottofondo per la corretta planarità del campo, la fornitura e posa in opera del nuovo manto in erba sintetica ed anche alla pulizia delle canaline di raccolta acque. Il nuovo manto in erba sintetica è costituito da fibre monofilo verde bicolore (altezza della fibra 45-mm), è completamente antiabrasivo e resistente ai raggi ultravioletti ed al gelo.

“Purtroppo l’emergenza Covid ci ha impedito di organizzare prima un piccola cerimonia di inaugurazione, ma è bello vedere oggi tanti ragazzini felici di calpestare questo campo da calciotto. Stiamo investendo tante risorse ed energie nel settore sportivo - commenta il Sindaco Mariano Gennari - e Cattolica si sta proiettando sempre più verso una dimensione sportiva, capace di offrire tante infrastrutture rigenerate pensate per il benessere dei suoi cittadini. Una prospettiva che al tempo stesso gioverà alla destagionalizzazione turistica e che crediamo sia strumento fondamentale per proseguire nel rilancio sociale ed economico”. Infine, una “cocomerata” per tutti i presenti per concludere in bellezza la mattina.