L'Avana compie dieci anni. "Il Covid non è riuscito a spegnere il nostro entusiasmo"

Dieci anni e non sentirli. Il Bar Avana di Cattolica, in via Toscana, soffia su 10 candeline. Fu aperto il 9 gennaio del 2012. Un'insegna storica, ereditata già dai precedenti gestori, nel panorama cattolichino. Come tutti gli altri titolari di negozi e locali, il bar ha resistito ai due anni della pandemia con non poche difficoltà. "Questi ultimi 2 anni sono stati veramente tosti a causa del Covid, perché ci siamo ritrovati prima chiusi, poi solo asporto, poi aperti a singhiozzo. Per fortuna il nostro entusiasmo non ci ha fatto chinare la testa e non ci siamo rassegnati", raccontano Davide e Luca Cimarelli.

"Abbiamo comprato il Bar Avana, su consiglio dei nostri genitori, che hanno una tabaccheria anche loro in via Toscana - spiegano i due fratelli -.Ci siamo dati sempre da fare, portando via molto del nostro tempo libero e ci abbiamo messo tanta passione. I primi 5 anni siamo stati solo noi 2 a mandare avanti l’attività, con il prezioso aiuto dei nostri genitori, poi il quinto anno abbiamo deciso di risistemarlo da cima a fondo. Inoltre, abbiamo cambiato il nostro modo di fare le colazioni, aggiungendo oltre al dolce, anche tante varietà di salati. Abbiamo installato anche 3 maxi schermi per vedere i grandi eventi sportivi: calcio, moto e Formula 1".

"Il nostro segreto è quello di aver creato una famiglia tra noi titolari - concludono i titolari -, i nostri dipendenti e i clienti, ma anche tanta qualità nel servizio, pulizia e cordialità. Per il futuro ci aspettiamo tempi migliori, senza più Covid e finalmente ritornare a vivere spensierati senza queste benedette mascherine e distanziamenti. Ed è per questo che, domenica 9 gennaio, con chi passerà a trovarci faremo semplicemente un brindisi".