Cattolica in fiore, "svelato" il manifesto dell'edizione 2023 realizzato da una studentessa

L'Amministrazione Comunale "svela" il manifesto della 51esima edizione di "Cattolica in Fiore". Parte, quindi, ufficialmente il conto alla rovescia per il weekend della tradizionale manifestazione. L'atteso appuntamento con la mostra-mercato dedicata ai florovivaisti è previsto tra il 28 di aprile ed il primo maggio. Se per l'edizione dei 50 anni era stato l'artista cattolichino Lorenzo Anzini a realizzare le grafiche, quest'anno si è puntato sul coinvolgimento dei giovani.

Riprendendo un'azione messa in campo già anni addietro, durante il periodo della sindacatura Cecchini, l'Amministrazione ha dato incarico al Liceo Volta-Fellini di Riccione per organizzare un concorso per la scelta del nuovo manifesto ufficiale dedicato ai propri studenti. Il risultato è stata la partecipazione di 29 alunni frequentanti le classi quarte delle sezioni C ed F seguiti dai docenti Rita Seraghiti, Roverto Furelli, Gloria Pulici, Serenella Gennari, Roberto Caldari.

Tra le proposte degli studenti ha trionfato Karol De Sio della 4C che ha presentato una grafica che propone una cubia stilizzata su sfondo verde con richiami al tema floreale. La grafica ben rispondeva ai criteri richiesti dall'Amministrazione: date di svolgimento ed intestazione dell’evento ben evidenziati, il chiaro riferimento alla Città di Cattolica, tonalità di colori con richiamo alla stagione primaverili e la valorizzazione di elementi floreali.

Il prossimo mercoledì, 15 marzo, la Prima cittadina Franca Foronchi ed il Vicesindaco ed Assessore al Turismo Alessandro Belluzzi incontreranno all'istituto Volta-Fellini i docenti, la vincitrice del concorso, alla quale verrà consegnato un premio di 300 euro, e saranno svelati anche i lavori classificatisi al secondo e terzo posto ai cui rispettivi autori andranno 200 e 100 euro. Quale contributo alla realizzazione del concorso, inoltre, l'Amministrazione ha riconosciuto 1000 euro all’istituto scolastico.

"Voglio sottolineare la bella partecipazione dei ragazzi - sottolinea la Sindaca Foronchi - che si sono impegnati, con la supervisione dei loro docenti, presentando dei lavori innovativi e tutti di altissima qualità. Non è stato facile stabilire una graduatoria e scegliere il manifesto vincitore. Crediamo, comunque, che la proposta dalla giovane Karol De Sio rappresenti la tradizione di questo evento coniugandola al meglio con elementi più moderni. La giusta grafica, i colori, il richiamo floreale ci proietteranno all'avvio della nostra nuova stagione turistica".

"Abbiamo voluto coinvolgere - spiega il Vicesindaco ed Assessore al Turismo Alessandro Belluzzi - i giovani del Volta-Fellini, una eccellenza scolastica del territorio riminese. Le nuove grafiche sono solo il primo passo di una campagna di comunicazione che partirà una importante campagna di comunicazione con affissioni, pubblicazioni online ed offline, sui quotidiani, sui social. Siamo convinti che anche quest'anno la Mostra dei fiori non deluderà le attese. Abbiamo dei feedback importanti e tantissime sono state le richieste di florovivaisti per poter esporre".