Cattolica in tricolore per le celebrazioni del 4 novembre

Cattolica si è vestita di tricolore per celebrare la Festa dell'Unità nazionale, la Giornata delle Forze armate e per commemorare il Milite ignoto. Grande la partecipazione dei cattolichini che hanno punteggiato le vie della città srotolando bandiere italiane da finestre e balconi lungo il tragitto percorso dal corteo di autorità civili, militari, religiose e cittadini, dal Porto fino a piazza Roosevelt e poi al Parco della Pace.

Silenzio e raccoglimento in piazza Roosevelt durante il discorso della Sindaca Franca Foronchi, della presidente dell’Associazione nazionale combattenti reduci sezione di Cattolica, Elisabetta Raschi, degli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado, insieme con le loro insegnanti, che hanno letto poesie, pensieri e fatto risuonare le note di Blowing in the wind di Bob Dylan. In conclusione del raduno, la prima cittadina ha voluto lasciare la parola al decano dei cattolichini, istituzione vivente e memoria storica della città, Silvio Di Giovanni che ha declamato a memoria il "decalogo Mancini".

La sindaca Foronchi ha detto: "Il 4 novembre è un giorno della Memoria. Dobbiamo fare in modo che l'eco dell'orrore della guerra non si spenga. Oggi, nel giorno dedicato all'Unità di Italia, conquistata grazie alle nostre Forze armate e al sacrificio dei nostri soldati, vogliamo in realtà celebrare la Pace. Se la storia insegna, noi non sempre impariamo. E proprio in questo giorno dobbiamo fermarci a riflettere e ricordare su ciò che è stato per costruire un presente e un futuro senza guerre. Un ringraziamento speciale da parte di tutta l'Amministrazione comunale e della città all'Arma dei carabinieri, alla Guardia di Finanza, alla Polizia Municipale, alle associazioni combattentistiche e d'arma, famiglie dei caduti, mutilati ed invalidi di guerra, ex internati e deportati. E un grazie al corpo bandistico di Colombarone-Fiorenzuola di Focara diretto da Doria del Maestro e presieduto da Fiorino Della Martera".