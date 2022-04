Incontro tra sindaca e comandante della Polizia stradale. "Massima collaborazione sul tema sicurezza"

Si è svolto lunedì (11 aprile) a Palazzo Mancini l’incontro tra la sindaca di Cattolica, Franca Foronchi, ed il sostituto commissario Roberto Bonifazi che recentemente ha assunto il nuovo incarico di comandante della sottosezione Polizia stradale di Riccione. Subentra nel ruolo all’Ispettore Superiore della Polizia di Stato Massimo Cibba, che dopo oltre 40 anni di onorato servizio ha lasciato per raggiunti limiti di età. In Polizia dal 1987, il nuovo comandante Bonifazi conta numerose esperienze. Ha prestato servizio alle volanti della questura di Firenze e all’antisequestro di Bologna fino ad approdare alle squadre mobili di Ancona e Rimini dove in quest’ultima è stato impegnato alla Divisione anticrimine. Ha guidato il posto di Polizia estiva di Riccione per 5 anni. È sposato con Barbara e padre di Edoardo.

La sindaca ha portato il benvenuto a nome di tutta l’amministrazione e della comunità al comandante. “È stato un piacere conoscerlo – sottolinea la prima cittadina – ed abbiamo avuto un incontro cordiale e proficuo incentrato su un quadro generale della sicurezza stradale. Da parte mia ho ribadito la massima disponibilità a collaborare nel rispetto dei ruoli che ricopriamo, nell'esclusivo interesse della città, ed ho riaffermato la prosecuzione del lavoro nel solco degli ottimi rapporti istituzionali. Infine, ho potuto riscontare nelle sue parole la passione con la quale svolge il suo compito e gli ho espresso tutta la gratitudine per il servizio svolto al servizio della nostra collettività”.