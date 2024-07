Cattolica, investimento da mezzo milione di euro per via Del Giglio: "Sostituiamo i pini con alberi più sicuri"

Un investimento da 500mila euro per riqualificare via Del Giglio. L'amministrazione comunale annuncia un piano di lavori che prevede la sostituzione dei pini con alberature più sicure. "Via del Giglio - esordiscono la sindaca Franca Foronchi e l’assessore al verde urbano Alessandro Uguccioni - è un’arteria fondamentale che collega punti specifici della città come asilo nido, scuole elementari e viene percorsa da residenti del quartiere Ventena anche come alternativa di via Allende. È una via che necessita di una forte riqualificazione perché, nonostante gli interventi di asfaltatura e adeguamento del sistema fognario eseguiti appena quattro anni fa, le radici dei pini hanno nuovamente reso inaccessibile la percorrenza ai pedoni e alla mobilità dolce. Abbiamo deciso di investire 500mila euro del bilancio comunale, una quota importante".

Argomentano gli amministratori: "Quando si investono cifre simili e si vuole riorganizzare una via, ovviamente si devono valutare tutte le opzioni. Abbiamo così deciso, dopo un incontro pubblico al Parco della Pace a settembre dello scorso anno e le continue segnalazioni di disagi, danni e di situazioni di pericolo arrivate dai residenti di quella via e da tutti i cittadini che la utilizzano, di dotare la strada di due percorsi pedonali laterali, stringendo la corsia carrabile e per fare questo e per garantire che le radici dei pini non tornino nell’arco di poco tempo a rovinare gli interventi eseguiti, siamo arrivati alla decisione di sostituire i pini presenti con altre alberature che saranno scelte direttamente dai vivaisti e dietro consulenza degli agronomi che collaborano col Comune di Cattolica. E questo perché si possa avere per i prossimi anni una strada percorribile in sicurezza a piedi, in bicicletta e in macchina. Una strada che sarà sempre alberata e nella quale le nuove aiuole più centrali continueranno a garantire ossigeno, ombra e ristoro. Saranno annaffiate da un impianto di irrigazione che permetterà il corretto attecchimento di queste nuove piante”.

Ma via del Giglio è solo uno degli interventi pensati all’interno di una visione organica del verde urbano, di un piano del verde che l’Amministrazione sta mettendo a terra. “Il verde pubblico è un patrimonio fondamentale della città di Cattolica e va gestito con grande attenzione e competenza - continuano sindaca e assessore - Stiamo lavorando per la redazione del piano del verde e siamo in fase di gara per conferire l’incarico ad alcuni professionisti che dovranno realizzazione la parte inziale del piano, parte che prevede l’analisi delle criticità e dei bisogni di Cattolica, l’analisi del verde esistente, delle relazioni ambientali, infrastrutturali e funzionali, creando dei modelli di riferimento operativi per la definizione del piano del verde”. Tra le altre azioni in programma, “una di cui ci si occuperà nell’immediato sarà il censimento del verde, il catalogo degli alberi, dell’habitat esistente, della rete ecologica comunale, dei servizi ecosistemici e anche l’avvio di un processo di partecipazione verso i cittadini perché vogliamo che certi interventi sulla città siano concertati con la collettività”.