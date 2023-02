Cattolica, la sindaca premia i rappresentanti dell'associazione Be Kind

L’Amministrazione Comunale di Cattolica ha incontrato, nei giorni scorsi, i giovani rappresentanti della realtà associativa-imprenditoriale del Be Kind Cattolica. La Sindaca Franca Foronchi e l’Assessore all’Ambiente Alessandro Uguccioni hanno voluto consegnare loro una pergamena quali “Amici di Cattolica”. Il giusto riconoscimento - spiegano - “per ringraziarli dell’impegno profuso in questi ultimi due anni in tema di rispetto dell’ambiente e del benessere animale, soprattutto con azioni di clean-up e passeggiate in compagnia degli amici a quattro zampe, che hanno coinvolto la cittadinanza, altre realtà associative, le scuole, ponendo i partecipanti a diretto contatto il problema dell’inquinamento, in particolar modo alla foce dei torrenti cittadini. Un vero e proprio esempio e stimolo per la comunità e per incoraggiare altri giovani ad intraprendere percorsi di volontariato sul territorio”.

La consegna della pergamena, in Sala Giunta, è stata anche l’occasione per lanciare ed invitare tutti alla prossima attività di pulizia della spiaggia che è prevista per la mattina di domenica 26 febbraio, a partire dalle 10.00. Punto di ritrovo e partenza proprio il locale Be Kind, in via Carducci 118.