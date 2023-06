Cattolica, lavori di riqualificazione in via Garibaldi: da lunedì il via alla cantierizzazione

L'Amministrazione Comunale di Cattolica informa che dalla giornata di lunedì 19 giugno avranno inizio le operazioni di cantiere preparatorie alla riasfaltatura della via Giuseppe Garibaldi. Si interverrà in un primo tratto iniziale compreso tra l'intersezione con la via Del Porto e la via Nazario Sauro, per proseguire successivamente in direzione Gabicce fino alla via Volturno. In particolare, lunedì saranno svolte azioni preliminari legate alla cantierizzazione e che necessiteranno il posizionamento dei divieti di sosta, la segnaletica relativa a chiusure e deviazioni. Nelle giornate di martedì e mercoledì, 20 e 21 giugno, verrà eseguita la fresatura completa del manto stradale esistente, la sistemazione dei pozzetti e delle caditoie, l'esecuzione di bonifiche in profondità ove fosse necessario. Dalla giornata di giovedì 21 cominceranno i lavori di rifacimento dei tappeti in asfalto. Le tempistiche sono legate anche alle ottimali condizioni meteo.

Il cantiere interesserà metà corsia prevedendo così il senso unico alternato di marcia garantendo la viabilità in entrambi i sensi di circolazione. L'impresa esecutrice dei lavori avrà a disposizione propri movieri, la Polizia Municipale verificherà la correttezza della segnaletica ed il rispetto da parte degli utenti della strada. Nel tardo pomeriggio di ogni giorno, dalle ore 18,00, la viabilità verrà completamente riaperta fino alle ore 7,30 della giornata successiva per la ripresa dei lavori. Agli utenti della strada si consiglia anche di utilizzare percorsi alternativi paralleli alla via Garibaldi, come ad esempio via Cavour, via D'Azeglio, via dottor Ferri, via Fratelli Cairoli, via Quarto, via Comandini, via Volturno e via Foscolo.

L'Assessore ai lavori pubblici, Alessandro Uguccioni, sottolinea come si tratti di "una asfaltatura attesa da tempo dai cittadini. Non sarà un intervento “banale” visto il pessimo stato della pavimentazione e dei pozzetti. Insieme alla riqualificazione di via Beethoven, entro giugno - commenta - avremo risolto due grosse criticità".