Minestra di piada e anche cucinata in carpione, pronto il menù gourmet per la Notte della Piadina

Amanti della Piadina Romagnola riunitevi tutti a Cattolica. Venerdì (8 luglio) dalle ore 20 va in scena la seconda edizione della Notte della Piadina, meglio conosciuta come Piadina Night. Una grande cena nella centrale piazza del Tramonto per degustare la Piadina proposta in una inedita versione gourmet da un grande chef, Raffaele Liuzzi, patron della Locanda Liuzzi a Cattolica. Quattro le sue speciali proposte in tavola, dal mare alla terra, insieme ai prodotti certificati regionali: Piadina Romagnola Igp in Carpione; Minestra di Piadina Romagnola; Millefoglie di Piadina Romagnola Igp, Spirale di Piadina Romagnola Igp affumicata. Ad accompagnare i piatti una selezione di vini regionali serviti e raccontati dai Sommelier Ais: aperitivo con Lambrusco Spumante Metodo Classico Rosé Brut Cantina della Volta 2016. Accompagnamento al calice ad ogni portata con varie interpretazioni di Rebola delle Cantine aderenti alla Strada dei Vini e dei Sapori di Rimini.

La serata propone anche una serie di speciali incursioni sul prodotto. Prima di tutto una dimostrazione pratica sulla preparazione della piadina romagnola fatta a mano a cura dell’Associazione delle Mariette. Casa Artusi, centro di cucina domestica, propone un viaggio culturale sulla storia del “pane della Romagna”. Un viaggio che testimonia la grande capacità della Romagna nel valorizzare quattro semplici prodotti (acqua, farina, sale, olio o strutto) e farne uno dei prodotti simbolo conosciuto in tutto il mondo.

Piadina Night è organizzato dal Consorzio di Promozione e Tutela della Piadina Romagnola Igp con il patrocinio del Comune di Cattolica, il contributo dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Emilia Romagna e l’operatività di Agenzia PrimaPagina e la collaborazione di CheftoChef Emiliaromagnacuochi, Casa Artusi e l'Istituto Alberghiero Pellegrino Artusi di Forlimpopoli.