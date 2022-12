La Regina di ghiaccio torna a risplendere, la sua storia proiettata col video mapping sul Municipio

Si è aperto sabato pomeriggio (3 dicembre), conquistando grandi e piccini, il Natale della Regina di ghiacco a Cattolica. "Un’atmosfera di grande emozione lungo le vie del centro con l’accensione delle luci e degli alberi in piazza Nettuno e in piazza Roosevelt. Il video mapping proiettato sulla facciata del Municipio ha fatto scoprire la storia della Regina di Ghiaccio e la marching band ci ha accompagnati alla scoperta delle casette gastronomiche che per tutto il periodo natalizio resteranno in via Bovio e Matteotti", ha commentato la Sindaca Franca Foronchi. Le attività proseguono il 4 dicembre, con il Comitato Violina Casette Porto, che in collaborazione con il Circolo Nautico Cattolica ed il contributo del Comune, presenta "la Natività al Porto". In occasione dell'accensione, prevista per le ore 17.00, si esibiranno anche le voci di "In-Canto in coro".

"Siamo riusciti - sottolinea il vicesindaco ed assessore al Turismo, Alessandro Belluzzi - a mettere in piedi un calendario ricco e vario nell'offerta. Un progetto che realizzato su tutto l'asse cittadino e su più giornate. Questo anche grazie alla proficua collaborazione con gli operatori economici che ringrazio. Avremo una forte spinta comunicativa grazie alle emittenti radiofoniche coinvolte: Radio Studio+, per tre giornata di Dj set, e Radio Bruno, per la notte di Capodanno. Finalmente, dopo lo stop a causa del covid, torneremo a brindare al nuovo anno in piazza Roosevelt accompagnati da un viaggio musicale dagli anni '70 ai giorni nostri. Sarà una grande festa per i cittadini, per chi arriverà da fuori, i turisti e coloro che trascorreranno le vacanze nelle seconde case".

"Ci sarà la possibilità - aggiunge l'assessore alla Cultura, Federico Vaccarini - di poter godere delle mostre e degli spettacoli organizzati in città. Tante le attività previste al Museo della Regina ed alla Galleria Santa Croce, con laboratori per i più piccoli o visite guidate gratuite. Ed ancora, il Centro Culturale Polivalente ed il Teatro della Regina proporranno eventi in grado di soddisfare cittadini ed ospiti di Cattolica”.