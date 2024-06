A Cattolica, la Notte è Rosa anche per dire no alla violenza sulle donne con le vetrine a tema

Non solo 25 novembre e 8 marzo. Anche la Notte Rosa è un’occasione per sensibilizzare contro la violenza sulle donne e discriminazioni di genere. E durante l’evento che animerà Cattolica e la riviera da venerdì 5 luglio a domenica 7, le vetrine degli esercizi commerciali della città si tingeranno di rosa per dire basta alla violenza sulle donne. Un’iniziativa organizzata da Mondo Donna Onlus e il Centro antiviolenza Chiama ChiAMA, con il patrocinio del Comune di Cattolica, a cui hanno aderito decine di operatori commerciali. In sala giunta di Palazzo Mancini, sono state consegnate le buste con tutto il kit informativo della campagna di sensibilizzazione ad alcuni dei commercianti aderenti.

“Cattolica è una città sempre in prima linea contro la violenza sulle donne e le discriminazioni di genere – commenta l’assessora Claudia Gabellini –. E il fine settimana della Notte rosa è l’occasione per ribadire che la violenza non va in vacanza e che i nostri presidi sono aperti 24 ore anche durante il periodo estivo. Ogni evento pubblico in particolare è per noi un’occasione da non perdere per diffondere e promuovere la cultura della non violenza sulle donne. Per le vetrine dedicate durante la Notte Rosa abbiamo avuto una risposta immediata da parte degli operatori economici che vogliono contribuire ad essere presidio di aiuto e diffusione dei contatti in caso di bisogno e di emergenza, segno di una grande sensibilità al tema. Sensibilità e cultura che stanno crescendo sempre di più”.

“Non bisogna mai abbassare la guardia su questa emergenza – interviene la coordinatrice dell’area antiviolenza e differenze di genere di Mondo Donna Onlus Giovanna Casciola – La violenza contro le donne si affronta con l’arma della cultura, con l’eliminazione delle disparità di genere. È un lavoro che va portato avanti ogni giorno, distillato in ogni contesto, puntando soprattutto sulle nuove generazioni. C’è ancora tanta strada da fare e con le nostre iniziative, come anche questa delle vetrine, la nostra associazione mira a eliminare quelle radici che sono alla base delle discriminazioni e della violenza contro le donne”.

Il centro antiviolenza Chiama ChiAMA nasce nel 2018 per iniziativa dei Comuni del Distretto socio-sanitario di Riccione ed è gestito dall’associazione MondoDonna Onlus.