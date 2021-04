Cattolica, nuove asfaltature in città: da lunedì 12 aprile lavori in via Emilia-Romagna

Lavori in diversi punti di Cattolica per gli interventi alle arterie cittadine programmati ed effettuati tramite accordo quadro. La stragrande maggioranza di questi già previsti e semplicemente anticipati anche in previsione del prossimo arrivo del Giro d'Italia atteso nella Regina per il 12 maggio. Uomini e mezzi sono entrati in azione già ieri, 9 aprile, in Piazza Gramsci per i lavori con finitura a tappeto negli spartitraffici e anello rotatoria ed in via Allende per la rimozione pali spartitraffico. Ad inizio della prossima settimana, lunedì 12 aprile, avrà avvio la riasfaltatura della via Emilia-Romagna nel tratto compreso tra la rotatoria via Toscana (all'altezza del supermarket DPIU' Discount) sino al ponte sul Ventena. Sarà garantito il traffico a senso unico alternato durante le operazioni di cantiere. Per questo cantiere interviene la ditta CBR per conto di HERA a completamento con gli asfalti a seguito del rifacimento dell'acquedotto.

Nei prossimi giorni verranno dettagliati ulteriori interventi che interesseranno le vie Fiume, Verdi e Petrarca. Diverse rotatorie verranno adeguate temporaneamente al fine di consentire che il passaggio dei ciclisti avvenga nella più totale sicurezza e secondo le direttive del comitato organizzatore del Giro d'Italia.

Nei prossimi giorni, per la via Del Prete, individuata quale punto di arrivo della carovana rosa, è prevista l'eliminazione di alcuni cordoli per garantire la larghezza della sezione stradale pari o maggiore ad otto metri necessaria e voluta dal comitato del Giro. Ed inoltre, una potatura straordinaria di alcune alberature per consentire una visione ottimale a droni e telecamere a seguito dell'evento sportivo, la sistemazione di alcuni pali dell'illuminazione pubblica e qualche fresatura leggera di asfalto.