“Cattolica open winter”, l’amministrazione ripropone il progetto per dehors e altri spazi esterni

Anche per quest’anno l’amministrazione comunale, di concerto con le associazioni di categoria, ripropone “Cattolica open winter”, progetto che promuove l’utilizzo da parte degli operatori economici di aree pubbliche su cui poter installare dehors o altre coperture facilmente amovibili. I titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e, in particolare quelle che al loro interno hanno un numero limitato di posti a sedere, possono quindi richiedere il rilascio di un’autorizzazione di occupazione di suolo pubblico temporaneo, nel periodo ottobre 2023 - 7 aprile 2024, per l’installazione di arredi ed elementi facilmente amovibili, come: tavolini, sedute, fioriere, pedane, paraventi ossia delimitazioni laterali mediante elementi mobili di 220 centimetri di altezza massima, copertura con ombrelloni e altre attrezzature che non prevedano alcuna infissione al suolo pubblico. Le aree concesse saranno soggette al pagamento del canone unico.

“Dopo la buona esperienza dello scorso anno – spiega il vice sindaco e assessore alle Attività economiche Alessandro Belluzzi – la nostra amministrazione ha deciso di riconfermare anche per quest’anno “Cattolica open winter”, un progetto che vuole essere di supporto economico alle attività ma che punta a rendere la città viva e attrattiva anche nel periodo invernale. Mi preme sottolineare che tutti gli elementi di arredo dovranno essere conformi a principi ben chiari esplicitati nel regolamento comunale e che l'occupazione di suolo è la medesima che gli operatori avevano già questa estate. È previsto, oltre al pagamento del canone, anche il versamento di una cauzione di mille euro che sarà utilizzata per le operazioni di rimozione nel caso in cui non dovessero essere effettuate entro il 7 aprile. Questo regolamento ha anche la funzione di garantire maggiore decoro in città. Infatti l'obiettivo è quello di evitare che le attività economiche chiudano gli spazi con materiali non di qualità. Anche l'estetica è importante. Proprio su questo fronte verranno fatti dei controlli per verificare che il regolamento venga rispettato. Questa è una forma di equità anche nei confronti di quelle attività che faranno degli investimenti per adeguarsi alle norme prescritte e concertate con tutte le associazioni di categoria di settore”.