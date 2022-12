Cattolica, parcheggi “Torconca” e “Bus terminal”: gara per affidare la nuova gestione

L’amministrazione di Cattolica cerca concessionari per la gestione dei parcheggi a pagamento “Torconca” e “Bus terminal”. Si tratta di aree di proprietà comunale site in via Torconca ed in via Piemonte della consistenza, rispettivamente, di 320 e 206 posti auto oltre ad ulteriori 14 posti pullman. Il rapporto concessorio avrà durata di 3 anni, il canone concessorio annuo a base di gara a è pari a 30 mila euro e l'offerta economica dovrà essere formulata in rialzo. I concorrenti hanno l'obbligo, a pena di esclusione, di effettuare un sopralluogo nelle aree prima della presentazione dell'offerta.

Nel dettaglio, per l’offerta tecnica viene richiesto un piano di gestione e manutenzione che descriva le attività che verranno messe in atto dal concessionario, con particolare riferimento al soddisfacimento del pubblico interesse, nonché agli interventi manutentivi volti a garantire il buon stato di conservazione delle aree nel periodo di concessione. La relazione dovrà indicare anche le modalità di gestione del servizio navetta, della sicurezza per auto ed utenti, il profilo di valorizzazione economica del parcheggio in rapporto all’utenza attesa, le modalità di gestione dei rifiuti, di accesso e monitoraggio dell’utenza, la valorizzazione delle pubblicità ed il segnalamento del parcheggio, le implementazioni “smart” del servizio.

Al concessionario si richiedere di assicurare, per entrambi i parcheggi, la custodia h24 durante il periodo compreso tra l’1 giugno ed il 15 settembre. È ammessa, invece, la possibilità di chiudere al pubblico i parcheggi tra il 16 settembre ed il 31 maggio. Una eccezione è prevista per il parcheggio “Torconca” per il quale si richiede una apertura di almeno 15 giorni complessivi durante il periodo della festività di Pasqua ed in occasione della tradizionale Festa dei fiori.