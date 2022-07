Cattolica, passaggio di consegne alla guida del centro sociale Giovannini-Vici

Incontro questa mattina presso la Sala Giunta di Palazzo Mancini tra l'Amministrazione Comunale ed i rappresentanti del Centro sociale Giovannini-Vici di via Umbria. Un momento per ringraziare il Presidente uscente dell'Associazione, Giancarlo Tarsi, che nelle scorse settimane ha passato il testimone ad Antonio Ruggeri dopo ben venti anni alla guida delle attività del Centro.

Per Tarsi l'Amministrazione ha preparato una targa consegnata dalle mani della Sindaca, Franca Foronchi, alla presenza dell'Assessore ai Servizi Sociali, Nicola Romeo. “Dobbiamo essere estremamente grati - ha spiegato la Sindaca - a cittadini come Giancarlo Tarsi che si impegnano e dedicano tempo ed energie alla collettività. La guida di un centro sociale non è certo facile e gli impegni sono numerosi, però con dedizione e passione si raggiungono risultati importanti che contribuiscono al benessere della comunità. Ad Antonio Ruggeri che prende le redini di questa Associazione auguriamo buon lavoro ed altrettante soddisfazioni”.

Ad accompagnare Tarsi e Ruggeri vi era una rappresentanza del Consiglio dell'Associazione che ha omaggiato il Presidente uscente con una stampa fotografica. È stata, quindi, la maniera per rimarcare l'importanza del Centro quale luogo di socializzazione e aggregazione e per ricordarne le tappe più significative. “Era il dicembre del 2002 quando si è formato il Centro - racconta Tarsi - e dal maggio dell'anno seguente ha iniziato le proprie attività presso una casa colonica al Monte Vici. Da sempre ha avuto un ruolo importante per l'intrattenimento dei cittadini della terza età. Ogni mese un pranzo sociale, poi i giochi, i balli, la tombola nel periodo natalizio e per un certo tempo anche le gite. Spazio ad iniziative benefiche, come la raccolta di fondi per missioni, in passato anche per i bambini abbandonati di Buenos Aires. Nel 2016 il Centro si è trasferito nell'attuale sede di via Umbria”. “A fine settembre - conclude Ruggeri - riprenderemo a pieno con le attività della palestra, del ballo, i pranzi domenicali una volta al mese ed abbiamo intenzione di organizzare appuntamenti anche culturali. Tra questi, contiamo di ospitare anche la storica Lucia De Nicolò”.