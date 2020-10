Cattolica procede a tappe spedite verso il nuovo palazzetto dello sport

Il Comune di Cattolica prosegue speditamente nelle tappe che porteranno alla realizzazione del nuovo palazzetto dello sport. Dopo il passaggio nello scorso Consiglio Comunale, che permetterà all'Amministrazione di acquisire l'ex area destinata alla realizzazione di un bowling, gli uffici di Palazzo Mancini vanno rapidamente avanti con l'iter strategico di recupero della struttura dismessa per creare l'impianto sportivo all’interno del Vgs. Nei giorni scorsi, infatti, è stato affidato l'incarico professionale per la definitiva progettazione architettonica, strutturale ed impiantistica dell'opera. A seguito di indagine di mercato, ad aggiudicarsi l'affidamento è stata la società bolognese Mynd Ingegneria, con sede a Pianoro, che ha presentato un'offerta di poco superiore a 91mila euro (comprensivi di Iva). Entro la metà del prossimo mese di novembre la ditta redigerà il progetto propedeutico al recepimento di somme necessarie al cofinanziamento dell’intervento. È intenzione dell'Amministrazione, dopo il conseguimento delle risorse, di procedere celermente all'acquisizione dei pareri previsti dalle legge. Per abbreviare ulteriormente le tempistiche, si andrà a gara tramite appalto integrato permettendo, così, di individuare la società che si occuperà della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori in una unica procedura. L'obiettivo temporale è quello di giungere all'affidamento dell'appalto entro la prossima estate e vedere l'avvio del cantiere subito dopo la bella stagione.

Dopo la riqualificazione dello Stadio Calbi, l’efficientamento della Piscina, ed i lavori per il nuovo centro tennistico, si aggiunge, così, un tassello ulteriore al “Campus Sportivo della Regina” che l’Amministrazione cattolichina sta realizzando già dal suo insediamento. “Gli uffici del Comune – spiega il Sindaco Mariano Gennari - stanno lavorando speditamente su un percorso di rigenerazione dal valore complessivo di circa 2,7 milioni. Il palazzetto che sorgerà sarà un impianto d'eccellenza inserito in un più eterogeneo distretto sportivo ed educativo e potrà proporsi quale volano fondamentale per la destagionalizzazione turistica del territorio”. Il Dirigente ai progetti speciali, Baldino Gaddi, sottolinea inoltre come “quella del recupero del Bowling potrebbe sicuramente rappresentare una delle best practices di recupero degli spazi degradati delle periferie urbane. Il nuovo palazzetto potrebbe divenire un centro d'eccellenza dell'impiantistica sportiva Romagnola”.