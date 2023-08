Cattolica, la Regione contribuisce all’acquisto di bici elettriche contro l’inquinamento

La Regione Emilia Romagna ha pubblicato nei giorni scorsi un bando per l’erogazione di un contributo a parziale rimborso dell’acquisto di una bicicletta o di una cargo bike, entrambe a pedalata assistita. Il Comune di Cattolica rientra tra i 207 comuni della Regione che potranno avvalersi di questo strumento in quanto situata in un’area soggetta al superamento dei valori limite dei principali inquinanti e aderente al Piano Regionale per la qualità dell’aria. L’obiettivo della Regione è quindi quello di ridurre le concentrazioni di PM10 e NOx sul suo territorio incentivando l’utilizzo della bicicletta negli spostamenti quotidiani.

Per il primo anno di incentivazione potranno essere oggetto di contribuzione gli acquisti effettuati a decorrere dal 7 agosto 2023. Ai fini della maggiorazione del contributo mediante la rottamazione dell’autovettura saranno accettate le rottamazioni avvenute a decorrere dal 1° gennaio 2023. Senza la rottamazione di un’autovettura il contributo regionale non potrà superare il 50% del costo del mezzo mentre rottamando un mezzo inquinante si potrà arrivare al 70%.

La domanda di contributo può essere presentata da persone fisiche maggiorenni che dovranno risultare: intestatarie della fattura/ricevuta fiscale di acquisto e intestatarie o cointestatarie del conto corrente bancario o postale su cui verrà effettuato il versamento del contributo. Qualora il richiedente intenda avvalersi della maggiorazione del contributo a seguito della rottamazione di una autovettura, dovrà risultare intestatario o cointestatario del veicolo rottamato e del certificato di rottamazione.

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica seguendo la procedura guidata dell'applicativo informatico che sarà aperto dal 20 settembre 2023. L’accesso al sistema informatico per la presentazione della domanda deve essere effettuato esclusivamente con credenziali di persona fisica SPID L2, Carta di Identità Elettronica (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns).