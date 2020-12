Cattolica rinuncia al pagamento dei parcheggi per tutte le feste

Parcheggi gratuiti su tutto il territorio comunale dal 13 dicembre al prossimo 10 gennaio 2021. La notizia arriva a conclusione della riunione di Giunta Comunale svoltasi venerdì in videoconferenza. Un provvedimento che l'Amministrazione aveva in mente di adottare e che raccoglie le richieste pervenute in questi ultimi giorni da parte delle associazioni di categoria, la sollecitazione di Confcommercio. Una misura per venire incontro alle attività, visti i tempi duri dell’emergenza Covid.

“Abbiamo abbracciato questa scelta – spiega la Vicesindaco ed Assessore alle attività produttive, Nicoletta Olivieri – per dare una risposta concreta ai commercianti ed alle attività che operano sul nostro territorio, così come ai cittadini che, responsabilmente, sceglieranno di sostenere le attività del luogo in corrispondenza del periodo di Natale e delle festività visto il momento di difficoltà dovuto all’emergenza Coronavirus. Abbiamo dato seguito alle richieste delle associazioni di categoria, che sono i portavoce delle istanze del tessuto economico cittadino. La speranza è che anche questa agevolazione sia un invito a recarsi nei negozi di Cattolica per le uscite che tutti noi ci concederemo per i regali di Natale. Teniamo sempre vivo l’augurio che la situazione pandemica possa migliorare nelle prossime settimane. Nel frattempo concediamoci uno shopping in sicurezza mantenendo sempre alta l'attenzione e facendo del bene all'economia locale”.

Intanto la Regina si era preparata per essere il più accogliente possibile durante queste festività. “Quest'anno, infatti, sentiamo ancor di più – aggiunge la Olivieri - la necessità di stare ai nostri commercianti. La città addobbata per le feste, ad esempio, vuole scaldare il cuore delle famiglie, ma allo stesso tempo intende mantenere Cattolica attraente e viva, un invito ad effettuare i propri acquisti nei negozi di prossimità, un altro modo di sostenere i nostri commercianti”. Dalla scorsa settimana, lo "spirito" del Natale voluto dall'Amministrazione Comunale si è trasformato in luci "calde" che arricchiscono diverse vie, con istallazioni che trovano posto nelle piazze Nettuno, del Tramonto ed Antonini. Luci anche attorno alle palme di Via Dante, alla Fontana Trabaccolo, nella zona porto, alla rotonda via Macanno, angolo Casa Cerri, che ospita la "panchina rossa". Con la collaborazione dei Comitati di Quartiere si sono illuminate anche le vie Torconca, Ventena ed Allende. Grazie alla disponibilità degli stabilimenti balneari le luminarie trovano posto anche sul lungomare Rasi-Spinelli sino alla sopraelevata che conduce al porto. Spazio alla musica natalizia trasmessa in filodiffusione tra le vie Mancini e Bovio. Per oltre un mese Cattolica sarà rivestita da quest'abito luminoso per un omaggio alla città, per riscaldare gli animi di tutti i cattolichini e non, per guardare con speranza verso il 2021.