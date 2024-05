A Cattolica ripartono i lavori di riqualificazione della rete fognaria, tutte le vie interessate

Riprendono lunedì, 13 maggio, i lavori per la realizzazione degli allacci idrici su viale Emilia Romagna a Cattolica. Si tratta degli ultimi lavori per la riqualificazione della rete fognaria nelle vie delle Regioni. Per quanto riguarda il progetto di riqualificazione idraulica l'intervento è stato concertato tra gli uffici tecnici del Comune e il Gruppo Hera. Grazie al progetto di miglioramento idraulico della zona si è previsto di drenare tutte le acque provenienti dalla zona Torconca, via Oriolo ed Emilia-Romagna e scaricarle direttamente nel torrente Ventena, alleggerendo pertanto il collettore di via Toscana, nel quale recapiteranno solo le reti delle vie Umbria, Lombardia e Sicilia, migliorandone pertanto la capacità di smaltimento delle stesse.

Al momento si sta procedendo con la seconda fase della riqualificazione che prevede esclusivamente i lavori su via Emilia-Romagna nel tratto compreso fra via Sardegna e Toscana. Dopo la posa della fognatura bianca e delle relative caditoie stradali per la raccolta delle acque piovane, di due collettori di fognatura nera da lunedì si procederà con la realizzazione dei relativi allacci alle utenze private e la sostituzione della rete idrica. Mentre i lavori di collegamento delle reti acquedottistiche e fognarie in prossimità della rotonda con via Toscana e via Oriolo vedranno l'inizio a giugno dopo il termine delle lezioni scolastiche per evitare che i lavori possano interferire con il trasporto pubblico degli studenti. Una volta ultimati gli allacci sarà effettuato il ripristino definitivo del marciapiede lato mare di via Emilia Romagna e la rettifica dell'asfalto della sede stradale.