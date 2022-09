Cattolica sale sulla diligenza del liscio: anche la Regina spinge per la candidatura a patrimonio Unesco

Nella Regina dell’Adriatico è ancora vivo l’eco del successo di numerosi concerti protagonisti di questa stagione estiva. Ultimo, in ordine di tempo, quello che ha visto salire sul palco di Piazza Primo Maggio, lo scorso sabato 10 settembre, Mirko Casadei e la POPular Folk Orchestra con i Modena City Ramblers per una tappa del Balamondo World Music Festival. Ma l’Amministrazione non si ferma ed è pronta a rilanciare puntando ancora una volta sulla musica. Nei giorni scorsi, infatti, la Regione Emilia-Romagna, attraverso l’Assessore alla Cultura Mauro Felicori, ha chiesto il coinvolgimento di Amministratori e comunità locali per far partire ed investire nell’iter del riconoscimento del ballo del liscio quale patrimonio immateriale Unesco.

“La Regina dell’Adriatico – annuncia il Vicesindaco ed Assessore al Turismo, Alessandro Belluzzi - abbraccia questa ipotesi che darebbe grande valore al nostro ballo tradizionale. Un coinvolgimento che è stato già raccolto dal Sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad. Anche l’Amministrazione Comunale di Cattolica è pronta a sostenere questa proposta, dando piena disponibilità per tutto il necessario. Giungiamo a questa scelta attraverso un lungo ed importante lavoro già fatto sul liscio e sulla musica in generale. Attraverso il cartellone di appuntamenti di “Us Baila” la nostra Piazza Mercato ogni mercoledì ha accolto centinaia di appassionati. Il riconoscimento Unesco sarebbe un valore aggiunto per un'arte tipica del nostro territorio che può essere scoperta, o riscoperta, anche dalle giovani generazioni, dai turisti e non solo. Tutto questo si inserisce in una visione più ampia e generale di città dove le piazze sono centro vitale della comunità, penso ai concerti Jazz ospitati questa estate per la prima volta in Piazza Roosevelt, gli appuntamenti anni ’80-’90-2000 in Piazza Primo Maggio, senza dimenticare i grandi nomi del cartellone dell’Arena della Regina”.

Non solo valorizzazione immateriale ma anche un segno tangibile di ciò che il liscio rappresenta per la Romagna. Ed a questo proposito il Vicesindaco Belluzzi rilancia anche una proposta pervenuta dall’attuale Presidente del Consiglio, Alessandro Montanari. “Dopo la morte del grande Raul Casadei – conclude Belluzzi – l’allora Consigliere Montanari propose durante una riunione del Civico Consesso l’intitolazione di un luogo, una strada, una piazza, alla sua memoria. Una proposta vogliamo riprendere e tenere in considerazione con l’auspicio di realizzarla nel rispetto dei termini e dell’iter normativo previsto in questi casi”.