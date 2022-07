Cattolica, si monta il palco in piazza: carreggiata più stretta nel lungomare Rasi-Spinelli

Sono partite le fasi di montaggio del palco che ospiterà gli eventi di questo fine settimana in Piazza I° Maggio. Le operazioni sono state anticipate per sopperire a vicissitudini varie di disponibilità del personale dell'azienda di service audio-luci. Va sottolineato che la disposizione del palco prevede un restringimento della carreggiata del Lungomare Rasi-Spinelli, limitatamente al tratto antistante la Piazza I° Maggio. Questo comporterà l'interruzione del percorso ciclabile protetto all'altezza della via Corridoni. Viene assicurato, invece, il traffico veicolare, con apposita segnaletica per prestare attenzione al restringimento.

IL PROGRAMMA

Venerdì 22 luglio: Concerto gratuito, ore 21:00, della "Dino Gnassi Band".

Domenica 24 luglio: Evento gratuito "Guida e Basta", ore 21:00. Campagna della Regione Emilia Romagna ed Anas contro le distrazioni alla guida. Saranno presenti: Ron; Filippo Graziani; Mirko e l'Orchestra Casadei; Gianluca Impastato (Zelig); Gero Riggio (finalista Contest Anas). A condurre la serata ci saranno Marco Senise, di Canale 5 e Sofia Bruscoli, di Rai2.