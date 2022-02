La Regina dell'Adriatico si prepara alla stagione estiva, al via i lavori di potatura degli alberi

Si avviano mercoledì (2 febbraio), i lavori di potatura degli alberi di viale Giosuè Carducci. L’intervento sarà effettuato dagli uomini della Coop 134 e sono stati già posizionati i segnali di divieto di sosta per il tratto interessato nella prima settimana. I lavori, dalla spesa di circa 15mila euro, si sposteranno in direzione Rimini sino a completare l’intera via.

“Anche attraverso questi interventi – sottolinea il vicesindaco e assessore alle attività economiche, Alessandro Belluzzi – ci andiamo a preparare all’arrivo della prossima stagione estiva. In particolare, questi lavori sono stati concordati ed annunciati nel corso dell’ultima riunione che ho avuto con i rappresentanti dell’Associazione Albergatori di Cattolica. In quella occasione ho voluto ribadire il nostro impegno, come amministrazione, per l’asse strategico di via Carducci e non solo".

E aggiunge: "Già nel recente passato erano stati segnalati alcuni disagi, mi riferisco nel dettaglio ai rami più sporgenti delle alberature che andavano ad ostacolare ed intralciare il passaggio dei bus turistici diretti agli alberghi, con il rischio di arrecare danni ai mezzi stessi che vi finivano per strisciare contro. Vogliamo farci trovare pronti ad accogliere al meglio i nostri turisti facendogli trovare una via ripulita dal fogliame e dagli altri residui vegetali. Nei prossimi mesi proseguiremo con altri necessari interventi che condurranno alla nuova stagione per presentare una Regina dell’Adriatico degna di questo nome”.