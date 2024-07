“Cattolica? Sogno di venire a vivere qui”. Mezzo secolo di vacanze nella Regina, premiati i turisti fedeli di Reggio-Emilia

Non è solo il luogo della vacanza e del relax, ma la città dei sogni. “Il mio desiderio è di venire ad abitare a Cattolica, c’è un clima buono che mi ha aiutato tanto nella mia vita. E ci sono persone meravigliose che sono diventate amiche”. E in attesa che il sogno diventi realtà, Giacomo e Mirella Motti, originari della provincia di Reggio-Emilia, hanno intanto segnato il traguardo di mezzo secolo di vacanze nella Regina. Da 50 anni infatti la famiglia Motti trascorre le ferie estive in città e anno dopo anno per loro Cattolica è diventata la loro seconda casa. Con il sogno che un giorno possa diventare la prima. Un amore per la Regina premiato con il riconoscimento della targa fedeltà consegnata ai coniugi Motti dall’Assessora al demanio e polizia locale Claudia Gabellini con una cerimonia vista mare allo stabilimento balneare I Delfini.