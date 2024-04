Cattolica Summer Fest, le star del web diEFFE BROS e Space Family sbarcano all’Acquario della Regina

Pronti a trascorrere due serate con le star dei social in carne ed ossa e non attraverso lo schermo del telefonino? Venerdì 14 e sabato 15 giugno arrivano nella Regina i diEFFE BROS e la Space family di Vale Bise e Sara Di Sturco, protagonisti del #Cattolica Summer Fest, evento dell’estate dedicato a giovanissimi e famiglie organizzato dal Comune di Cattolica e dall’Acquario di Cattolica. I beniamini del web daranno vita a coinvolgenti Live show e Meet&Greet e saranno a disposizione dei loro tantissimi fan per foto e firmacopie. Luogo degli eventi, l’area verde dell’Acquario, e orario di inizio degli show, ore 21. Ad aprire il #Cattolica Summer Fest, il 14 giugno, saranno i diEFFE BROS, David e Frederick, seguitissimi youtuber, tiktoker e content creator per il mondo dei più piccoli e delle famiglie, capaci di creare originali momenti di condivisione tra genitori e figli, il tutto condito con grande ironia e simpatia. Il 15 saranno la bellissima coppia nella vita e nel web di Space Family, Vale e Sara, a portare nell’area verde dell’Acquario il loro live show che ha conquistato migliaia di followers.

“Abbiamo voluto realizzare questo doppio evento subito dopo la chiusura delle scuole, per regalare ai piccoli e alle loro famiglie un momento di condivisione in allegria, come un premio di fine anno scolastico, in uno dei luoghi strategici della città, l’Acquario, e portando in carne ed ossa, dal virtuale al reale, alcune delle star più seguite del web – commenta il Vice sindaco e Assessore al Turismo Alessandro Belluzzi – Un’iniziativa che come Amministrazione comunale abbiamo condiviso con le associazioni di categoria per rafforzare la sinergia con il parco acquatico della nostra città. I diEFFE BROS e gli Space Family hanno una grande capacità comunicativa e, oltre al bello di vivere dal vivo e, non solo tramite un piccolo schermo, i loro show, saranno dei preziosi ambasciatori social delle bellezze della nostra Cattolica, dell’Acquario e del territorio”. Il #Cattolica Summer Fest è stato organizzato sempre con grande attenzione verso gli operatori economici della città “ai quali è stato fornito tutto il materiale informativo già nel fine settimana di Pasqua – continua Belluzzi – per preparare pacchetti con cui promuovere in anticipo e al meglio l’accoglienza di turisti e visitatori”.

“Sono lieta di annunciare la collaborazione con il Comune di Cattolica per questo evento speciale - dichiara Patrizia Leardini COO del Gruppo Costa Edutainment - Da 25 anni l'Acquario di Cattolica è al fianco del Comune nel promuovere la cultura del mare e dell'ambiente, perché crediamo che la conoscenza sia la chiave per un futuro migliore per il nostro pianeta. Ogni anno investiamo per arricchire l'Acquario di Cattolica con nuove aree e nuove esperienze evolute e divertenti. Nel Mondo dei Dinosauri è appena arrivato un colossale megalodonte, riproduzione di uno squalo preistorico di 12 metri, e il nostro pinguino Bilù, l'ultimo nato, è appena diventato cittadino onorario e ambasciatore della sostenibilità. Invito tutti a venire a trovarlo e a farsi coinvolgere dalle iniziative a tutela delle meraviglie del mare che l'Acquario offre tutti i giorni”.

“Questo evento ha una valenza di promozione turistica su un segmento specifico come quello delle famiglie - spiega Andrea Prada, consulente artistico e produttore dell’evento – E saranno proprio i player a fare promozione per la località turistica, per Cattolica. Ma, dal punto di vista dei contenuti, offre la possibilità a una famiglia di vivere insieme l’emozione di un evento. Un momento importante considerato il distacco generazionale tra figli e genitori. Un distacco che noi contribuiamo a colmare anche con queste iniziative di divertimento ed esperienze piacevoli e di qualità”.