Cattolica, tante novità per la toponomastica: più spazio alle donne

"Quante sono le vie, i luoghi pubblici, intitolati alle donne all'interno del territorio comunale di Cattolica? Una minoranza. Per tale motivo con questo primo atto, di variazioni e nuove denominazioni, abbiamo voluto valorizzare la memoria di concittadine impegnate nella comunità o di figure femminili di alto prestigio". Con queste parole l'Assessore Federico Vaccarini annuncia le novità arrivate dalla Commissione per la toponomastica ed approvate giovedì dalla Giunta comunale. "Potremmo definirlo - continua Vaccarini - come l'inizio di un percorso di riequilibrio, un’azione simbolica ma allo stesso tempo un passo importante verso una cultura più egualitaria e rappresentativa dei generi".

Le novità

Nascono così i "Giardini Bruna Giommi" nell'area di recente realizzazione adiacente a via Quarto; Bruna Giommi, nel dettaglio, è stata la prima Consigliera comunale di Cattolica venendo eletta il 6 ottobre 1946 ed entrando in carica il 20 ottobre dello stesso anno e fu nominata Assessora supplente, carica che mantenne fino al 5 maggio del 1949. Altra novità è il "Parco Anna Pizzagalli" individuato tra le vie Carpignola e Quasimodo, di fronte alla parrocchia di San Benedetto; Anna Pizzagalli venne eletta Consigliera comunale nelle elezioni amministrative del 27 giugno 1956 ed un mese dopo fu nominata Assessora supplente, carica che mantenne fino al 26 luglio del 1958. Ma Anna Pizzagalli fa anche la prima dirigente sindacale donna a Rimini e la prima a ricoprire l’incarico di segretario generale della FILCAMS dal 1960 al 1969. Sempre in ambito della valorizzazione delle figure femminili della comunità, ecco che, nella zona compresa tra la scuola secondaria di primo grado "Emilio Filippini" ed il nascente Palasport, trova spazio il "Parco Luisa Prioli", Luisa Prioli fu "staffetta partigiana" impegnata nella Resistenza italiana con il compito di garantire i collegamenti tra le varie brigate partigiane per la liberazione italiana. Infine, così come ormai conosciuta in maniera informale dai cattolichini, arriva l'"ufficialità" per la "Piazzetta della Gina", mentre al pittore secentesco Cesare Pronti verrà intitolata la piazza adiacente a via Mentana.

Scienza e fede

Tra le nuove denominazioni, inoltre, si registra il "Parco Rita Levi-Montalcini" in via Francesca da Rimini di fronte alla via Diaz; neurologa, premio Nobel per la Medicina, la Montalcini è stata anche Senatrice a vita ed è venuta a mancare nel 2012. Ed ancora, viene individuata la "Piazzetta San Josemaría Escrivá" all'interno dell’area di via Morganti; il Santo è stato un presbitero spagnolo, fondatore dell'Opus Dei, canonizzato nel 2002 da Papa Giovanni Paolo II; quest'ultima intitolazione risponde, in particolare, ad un comitato spontaneo che ha presentato a Palazzo Mancini una raccolta firme per ricordare il religioso.

Parchi e giardini

Infine, si andranno ad ufficializzare le denominazioni delle aree verdi individuate nel 2021 attraverso un progetto che coinvolgeva studenti cattolichini, comitati di quartiere e Laboratorio di educazione all'immagine, come il “Parco delle Casette” (in Via Fratelli Cairoli), il Parco del Capostazione (Area Peep da via Macanno a via Diaz), Parco del Grano (in via Cabral), Giardini Vivaldi (dal Parco Lungo Tavollo a proprietà private), Parco Gianni Rodari (in via Rudi, angolo via Francesca da Rimini), Giardino dei piccoli pioppi (via Pantano, angolo via Francesca da Rimini), Parco delle querce (in via Eulero), Parco degli antichi pozzi (in fondo a via Amendola - zona fungo Hera), Giardino del Legionario (in via Lamarmora), Giardino delle Farfalle (in via Castelfilardo), Passeggiata del Bastione (Lungo Ventena da via Sardegna a via Emilia-Romagna).