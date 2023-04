Cattolica torna in Val Seriana e Val di Scalve per aiutare la popolazione dopo gli ingenti danni da maltempo

“Era in programma come evento promozionale del nostro territorio, si trasforma in qualcosa di più importante ed in un momento solidale tra le nostre Amministrazioni”. Con queste parole la Prima cittadina, Franca Foronchi, ed il Vicesindaco ed Assessore al Turismo, Alessandro Belluzzi, parlano dell’appuntamento che vedrà impegnata una delegazione cattolichina, presente anche la Prima cittadina Franca Foronchi, ad Ardesio nel pomeriggio di sabato 15 aprile. Ha, infatti, voglia di ripartire e di normalità il centro bergamasco che la scorsa settimana è stato colpito da una “valanga” d’acqua e fango, fortunatamente senza vittime, generata dalla rottura di un canale di adduzione ad una centrale idroelettrica.

“Dopo una interlocuzione con gli amici di Ardesio, abbiamo concordato di confermare l’appuntamento” sottolinea la Sindaca. Sarà un aperitivo dai sapori romagnoli, tra le 17 e le 20 all’interno degli spazi dell’Oratorio di Ardesio, le cui offerte raccolte verranno devolute alle associazioni ed agli enti che hanno contribuito e contribuiranno alle spese per la pulizia e l’aiuto alla popolazione colpita. “Cattolica meets Ardesio, ValSeriana e Val di Scalve” avrà quindi “una valenza squisitamente sociale – aggiunge la Foronchi – ed il nostro essere presenti vuole testimoniare la vicinanza e lo spirito di supporto tra le nostre comunità”.

“Ringraziamo il Comune di Cattolica per aver acconsentito senza alcun indugio a donare il ricavato a questi enti, dimostrando un grande appoggio ad Ardesio. Ringraziamo inoltre i volontari ardesiani e cattolichini che parteciperanno all’evento oltre alle aziende e cantine che offriranno i prodotti in degustazione”, commentano dal direttivo di Vivi Ardesio e dalla Pro Loco Ardesio, la Parrocchia e l'Amministrazione comunale. Un aperitivo di mare nel cuore delle Orobie bergamasche e con finalità benefica in cui i sapori della Romagna incontrano le valli bergamasche in un’iniziativa che rafforza il legame tra mare e montagna e due territori che negli ultimi anni, grazie all'amicizia nata con Ardesio, stanno costruendo importanti sinergie nella promozione turistica.

L'aperitivo, a offerta libera, sarà a base di piadina romagnola da gustare con il pesce preparato sulla griglia in collaborazione con i bagnini e chioschisti cattolichini, il tutto accompagnato dalla degustazione di birre e vini di cantine e aziende agricole di Cattolica e dintorni. Un mix di sapori che consentirà di conoscere la Regina dell’Adriatico attraverso le sue eccellenze, ovvero i sapori, ma anche la cordialità che contraddistingue l’accoglienza romagnola.

“Saranno una ventina le gli operatori economici che sabato saranno direttamente impegnati nell’organizzazione dell’aperitivo. Voglio ringraziarli, esprimere la gratitudine dell’Amministrazione per tutte le attività e le aziende che si messe a disposizione ed hanno offerto dei prodotti per questa finalità sociale. Una grande rete che si è attivata per sostenere la comunità di Ardesio”, spiega Belluzzi. L’evento, infatti, è organizzato in collaborazione con Comuni di Ardesio e di Cattolica, Vivi Ardesio, Cattolica Welcome, i due eventi Ardesio DiVino e Wein Tour, l’Oratorio, gli Alpini e la Pro Loco di Ardesio, e poi la Comunità Montana Valle Seriana, la Comunità Montana di Scalve e PromoSerio, e inoltre il Consorzio della Piadina Romagnola IGP, Enio Ottaviani Vini e Vigneti, San Valentino Azienda Agricola BIO, VIOLA Italian Premium Beer, Cubia Alimentari. Si ringraziano per la collaborazione la Cooperativa Casa del Pescatore e le associazioni degli operatori turistici.