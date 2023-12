A Cattolica tutti in piazza Roosevelt per l'inaugurazione del Magico Igloo e di Bagnino Natale

“Un Natale di Comunità”, “un Natale per i bambini”. Tanta gente in piazza in Roosevelt per assistere, sabato pomeriggio, al taglio del nastro del Magico Igloo e di Bagnino Natale, attrazione di punta del Natale di Cattolica, nata da un’idea del consorzio dei bagnini di Cattolica, “Le spiagge di Cattolica”, realizzata in sinergia con l’amministrazione, e che ha già attirato l’attenzione dei media nazionali. Dopo l’inaugurazione dell’Igloo, una struttura geodetica di 27metri quadrati, ha acceso i motori anche la Ruota panoramica. Poi tutti in via Mancini e via Bovio per aprire ufficialmente le porte delle casette gourmet del Bosco ghiacciato. E, lungo il blue carpet di velluto blu, che traccia il percorso del Natale di Cattolica, tappa alla Regina on Ice, la pista di pattinaggio sul ghiaccio e infine alla piazza del Tramonto dove è spuntata la Luna del progetto delle Sette Lune che collega i comuni della Romagna, all’insegna del concept ideato da Claudio Cecchetto.

“Il Natale di Cattolica è un Natale di comunità – ha spiegato la sindaca Franca Foronchi durante la cerimonia di inaugurazione –. Questo progetto dell’Igloo, così come le altre iniziative, sono stati frutto di condivisione e concertazione della nostra amministrazione con le associazioni di categoria e la Consulta del turismo. È stato un lavoro di squadra fantastico che ha dato vita a un calendario delle feste ricco, originale e unico, a misura di adulti e bambini, di famiglie. Bello da vivere sia per i cattolichini che per i turisti. Una città in festa che si potrà ritrovare ancora insieme anche a Capodanno, con il concerto che abbiamo organizzato in piazza Roosevelt per salutare il 2024. Un grazie speciale alle Spiagge di Cattolica, alle forze dell’ordine, ai carabinieri e polizia locale, alla dirigente Rufer e a tutto l’ufficio del turismo per il grande lavoro che hanno svolto e che continueranno a svolgere”.

“Dal nostro progetto per il Natale e Capodanno a Cattolica emerge una visione di città – interviene il vice sindaco Alessandro Belluzzi – È la prova che se le cose si fanno da soli si va più veloci, ma se si fanno insieme si va più lontano. E noi le abbiamo fatte insieme e siamo andati lontano. Basta pensare al nostro Igloo: è già finito sulle testate nazionali. Un progetto dedicato soprattutto ai bambini, per insegnare loro il valore del riuso. Grazie a tutti, all’ufficio turismo. E viva Cattolica”.

Parola a Vanessa Tenti, una delle ideatrici del Magico Igloo e di Bagnino Natale: “Abbiamo tolto il costume da bagnino e messo quello di Babbo Natale perché noi ci siamo per la città non solo d’estate, ma tutto l’anno – ha spiegato Tenti – e ogni giorno avremo tanti laboratori qui nella nostra struttura dedicati ai bambini e tutto nell’ottica della sostenibilità. L’idea ci è venuta raccogliendo i giochi abbandonati sulla spiaggia d’estate. Giochi di plastica il cui smaltimento è difficile. Così abbiamo pensato di raccoglierli e di donargli una seconda vita. Li regaleremo a tutti i piccoli che ci verranno a trovare qui all’Igloo. Per donare a loro nuova gioia, trasmettendogli l’importanza di riutilizzare gli oggetti”.

Prossimo grande evento: 8 dicembre, con il concerto dei teen idol, diventati famosi al talent Amici di Maria De Filippi, Valerio Mazzei, Mateo Romano e Deddy, che saliranno sul palco di piazza Primo Maggio.