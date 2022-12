A Cattolica l'ultimo saluto all'imprenditore Gabriele Piemonti. "Un vero innovatore in ambito turistico"

Sono in tanti in queste ore a dedicare un pensiero all’imprenditore Gabriele Piemonti, scomparso a Milano per via di un malore improvviso. Durante le scorse ore la sua famiglia ha comunicato che è prevista una funzione religiosa, presso la Casa Funeraria San Siro di via Corelli a Milano, nella giornata di giovedì (29 dicembre) alle 11. Poi il trasferimento a Cattolica, il rito funebre con la Santa messa è fissato per venerdì (30 dicembre) alle 11,30 nella chiesa Pio V. I familiari ringraziano per “i numerosi messaggi e le telefonate ricevute”.

Sono ore difficili, nel ricordo di un imprenditore amato da tutti, che ha contribuito a fare la storia della Riviera, ricordato come un gentiluomo che aveva sempre tante idee e progetti da sviluppare. Un personaggio poliedrico che, negli anni, ha contribuito a richiamare turisti sulla Riviera con l'apertura della stagione che veniva fissata con il celebre appuntamento del concerto di Dj Ralf sulla spiaggia del Bikini in occasione del ponte del 25 aprile. Nel 2015 il suo matrimonio da favola con Ambra Orfei, celebrato nel castello di Gradara, aveva richiamato tanti personaggi famosi amici della coppia.

A ricordalo anche la sindaca di Cattolica Franca Foronchi: “Ho appreso la triste notizia della scomparsa improvvisa di Gabriele Piemonti, un imprenditore che è stato un vero innovatore in ambito turistico. Conoscevo Gabriele ed Ambra per la loro attività imprenditoriale e la loro indiscussa capacità professionale, e li ho sempre considerati amici, persone con le quali ti trovi bene. Avevano scelto Gradara come luogo del loro matrimonio, quando ne ero sindaca e tutte le volte che andavo al Malindi mi stupivano sempre per la gentilezza, il sorriso e la disponibilità d’animo, l’affabilita’ con cui ti accoglievano. Porgo le più sentite condoglianze ad Ambra, a Ginevra e alla sua famiglia. La comunità di Cattolica si stringe a voi con un grande e forte abbraccio”.