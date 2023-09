Cattolica, un project finacing per la riqualificazione della piscina comunale

Approvata in Giunta la dichiarazione di pubblico interesse della proposta di project finacing per la piscina comunale di Riccione. La proposta presentata dalla società Aldebaran prevede la riqualificazione della struttura con il fine di rinnovare e migliorare la funzionalità complessiva dell’impianto natatorio e della palestra, nonché migliorare i servizi sportivi da erogare. L’Amministrazione Comunale ritiene imprescindibile la collaborazione pubblico-privato nella realizzazione di opere di pubblica utilità e per questo ha valutato di ricorrere alla proposta di PPP (Pubblic Private Partnership) per un progetto del valore di oltre 600mila euro, complementare a quello concluso in passato per l’efficientamento energetico.

Il progetto presentato prevede una serie di interventi manutentivi negli spogliatoi, nelle docce e nei bagni sia della piscina al primo piano che della palestra al piano interrato. Oltre a questo, verrà effettuato un risanamento completo della piscina d’avviamento al nuoto, creato un nuovo ufficio e una zona per corsi di perfezionamento, sarà rifatto il pavimento della palestra e, a completamento dell’offerta sportiva, verrà riqualificata l’area del campo da calcetto per destinarla a ginnastica all’aperto con apposite attrezzature. Sino alla definizione del nuovo concessionario prevista entro il 31 maggio prossimo, il servizio sarà comunque garantito in continuità con quello già presente.

“Questo progetto approvato dalla Giunta si inserisce nel disegno più ampio dell’Amministrazione Comunale di creare una Cittadella dello Sport che dovrà costituire una vera attrazione turistica per la nostra Riviera – afferma la Sindaca Franca Foronchi – Verranno effettuati una serie di interventi, attesi da tempo, nella nostra Piscina Comunale senza impegnare il bilancio dell’Ente grazie al ricorso allo strumento del PPP. Una riqualificazione di impianti e spazi che darà la possibilità ai tanti che frequentano questo luogo, anche turisti, di poter fruire di un ambiente più funzionale e moderno. Importante anche la riqualificazione del campo da calcetto, ormai da troppo tempo inutilizzato, che diventerà una palestra a cielo aperto dando nuove possibilità ai nostri atleti per diversificare i propri allenamenti. Sarà un percorso – conclude la Sindaca – che vedrà impegnati i nostri uffici per la stesura del bando e per la valutazione delle proposte, il tutto in tempi molto stretti perché siamo certi come Amministrazione della necessità di questo investimento”.