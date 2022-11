Cattolica Welcome: nasce un nuovo brand e un nuovo portale di promozione turistica

Il primo vero portale turistico ufficiale della città è online: con questo lancio l’Amministrazione comunale segna l’inizio di un nuovo percorso per la promozione turistica della città. Offerta diversificata su 4 stagioni, collaborazione tra pubblico e privato, approccio basato sui bisogni dei turisti, valorizzazione dell’accoglienza e dell'accessibilità universale. Questi i valori alla base della strategia che ha portato alla nascita di Cattolica Welcome. “Fino ad oggi Cattolica è stata una destinazione turistica di grande rilievo ma senza una solida strategia di digital marketing. - commenta la Sindaca Franca Foronchi - Il percorso che abbiamo intrapreso negli ultimi mesi insieme all’agenzia Happy Minds ci ha portato a colmare un grande gap e oggi abbiamo un brand forte e un portale web innovativo. Questo è solo un punto di partenza per avviare un percorso sempre più sinergico tra amministrazione comunale e operatori turistici per portare valore diffuso sul territorio. Ci tengo a sottolineare – conclude la Prima Cittadina – che questo nuovo portale sarà pienamente fruibile anche da persone con disabilità grazie ad una interfaccia dedicato, elemento realmente innovativo per questo tipo di siti turistici”.

"Dopo un anno di amministrazione manteniamo un altro importante impegno elettorale, - afferma il ViceSindaco e Assessore al Turismo Alessandro Belluzzi - infatti ritenevamo che l'assenza di un portale turistico istituzionale fosse una grande lacuna per la nostra città, ed ora, grazie ad un grande lavoro di squadra siamo riusciti a dare una risposta importante a quel problema. Ci tengo a sottolineare che questo risultato è il frutto di una proficua collaborazione tra professionisti del settore, dipendenti comunali del settore turismo e comunicazione, membri della consulta economica composta da operatori economici e consiglieri comunali e liberi cittadini che hanno collaborato rendendo disponibili foto della città e traduzione dei testi in lingua inglese. Prima della messa online ci sono stati due incontri, molto utili, con tutti i soggetti sopraccitati dal quale sono emerse indicazioni importanti. Ad oggi non siamo riusciti a mettere a terra tutti i contributi pervenuti ma l’impegno è quello di farlo a breve, già nelle prossime settimane, mentre colgo l'occasione per sollecitare gli operatori economici che ancora non lo hanno fatto a fornire ai funzionari dell’Ufficio IAT i dati delle loro attività al fine di poterli inserire sul portale. Ci tengo inoltre a sottolineare come la messa online del nuovo portale vada di pari passo con una modifica sostanziale dell'impostazione grafica dei canali social legati al settore turistico. Da questo momento tutto ruota intorno al concetto-immagine di Cattolica Welcome e questo sulla base di una visione ben precisa ossia una comunicazione uniforme e articolata in tutti i canali"

Il brand Cattolica Welcome è nato per valorizzare la storia della città e proiettarla verso il futuro. Il nome, infatti, sottolinea il concetto di accoglienza e si inserisce in una più ampia cornice regionale. Il nuovo logo, invece, valorizza l’identità marinara di Cattolica riprendendo il suo simbolo storico, gli occhi di cubia, e unendolo all’iniziale “C” con i colori storici della bandiera e forme contemporanee. Il nuovo portale cattolicawelcome.it, progettato e sviluppato da Happy Minds in collaborazione con l’Assessorato al Turismo, è il fulcro di un nuovo ecosistema digitale progettato per rispondere ai modelli di navigazione dei turisti e concentra al suo interno tutta l'offerta di Cattolica. Itinerari e ispirazioni offrono una panoramica delle cose da fare e vedere in città secondo sei stili di vacanza: Mare, Family, Food, Arte e Storia, Sport e Benessere e Lifestyle. Grande risalto viene dato anche agli eventi, elemento di primaria importanza nell’offerta di Cattolica, e alla possibilità di costruire un itinerario personalizzato con la funzione My Cattolica.

La volontà dell’amministrazione è quella di rendere il portale accessibile al maggior numero di persone secondo un modello di promozione che guarda all’inclusività come asset portante della strategia di destinazione. Per questo tutti i contenuti sono fruibili anche da un pubblico internazionale in lingua inglese ed è stata implementata una funzione per l’accessibilità universale, con strumenti basati sull’intelligenza artificiale per modificare il portale perché sia fruibile anche da persone con disabilità visive, motorie, uditive e cognitive. Nei prossimi mesi il sito web sarà arricchito con nuovi contenuti e funzionalità come ad esempio una sezione dedicata all’offerta sportiva, il potenziamento della sezione legata alle spiagge e un’area interamente dedicata agli stabilimenti balneari. Inoltre il portale si arricchirà dell’Area operatori, una sezione ricca di funzionalità che permetterà agli operatori turistici di interagire con la destinazione per pubblicare experience turistiche, suggerire idee, segnalare eventi e condividere materiali promozionali per una comunicazione sempre più integrata e diffusa. Per migliorare e aggiornare il portale cattolicawelcome.it è possibile dare suggerimenti e idee all’Amministrazione comunale inviando un’e-mail a turismo@cattolica.net