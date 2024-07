Catturato dopo aver svaligiato il chiringuito, nelle tasche del predone della battigia altra refurtiva

E' andata male al predone della battigia che, nella mattinata di lunedì, ha svaligiato un chiringuito sulla spiaggia di Riccione. Il malvivente, poi identificato per un 39enne senza fissa dimora, è entrato in azione nel locale del Bagno 100 e, approfittando di un attimo di distrazione, ha allungato le mani nel registratore di cassa per impossessarsi dei contanti e tentare di allontanarsi. Le sue manovre, tuttavia, sono state notate dal bagnino che dopo averlo inseguito è riuscito a bloccarlo e a dare l'allarme ai carabinieri. Sul posto è intervenuta una pattuglia del Radiomobile coi militari dell'Arma che hanno perquisito il 39enne e, oltre a trovarlo in possesso del denaro appena rubato (circa 100 euro), nelle tasche hanno rinvenuto un telefono, un beauty case, un portafogli con 110 euro e carte di credito risultati rubati.

Per il malvivente sono scattate le manette con l'accusa di tentato furto e la denuncia a piede ibero per ricettazione. Portato in caserma, parte della refurtiva è stata riconsegnata ai proprietari. Dopo una notte in camera di sicurezza, il ladro è stato processato per direttissima nella mattinata di martedì,