Tampona un'auto e si dà alla fuga: trovato ubriaco e con la droga nascosta in macchina

Causa un incidente da ubriaco e si dà alla fuga. Martedì pomeriggio una pattuglia della Polizia locale dell’Unione Rubicone e mare ha intercettato a Savignano sul Rubicone un’auto in marcia sulla via Emilia est segnalata pochi minuti prima dalla Polizia locale dell’Unione Valmarecchia, in quanto coinvolta in un incidente stradale avvenuto a Santarcangelo.

In particolare l’auto, una Lancia Ipsilon, dopo avere tamponato un’auto ferma a un incrocio si era allontanata dal luogo dell’incidente. L’auto intercettata a Savignano, corrispondente alla descrizione ricevuta, recava evidenti ammaccature frontali. L’uomo alla guida, un 45enne residente in zona, agli agenti è apparso subito evidentemente ubriaco. Non solo: a bordo dell’abitacolo è stato rinvenuto un piccolo quantitativo di marjiuana (circa 5 grammi). Accompagnato in ufficio e sottoposto ad etilometro, l'uomo risultava avere un tasso alcolemico superiore a quattro volte il limite di legge.

Ne è conseguita la denuncia a piede libero per il reato di guida in stato di ebbrezza aggravato dall’avere causato un incidente stradale, con immediato ritiro della patente e sequestro dell’auto. L’uomo è stato anche segnalato alla Prefettura per il possesso di sostanze stupefacenti per uso personale. I rilievi dell’incidente stradale, curati dalla Polizia locale dell’Unione Valmarecchia, potranno condurre alla contestazione di ulteriori illeciti amministrativi, nonchè alla denuncia dell’uomo anche per il reato di omissione di soccorso e di lesioni colpose.