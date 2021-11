Cavallo rimane bloccato nel rio Melo, salvato dai vigili del fuoco

Sono state necessarie oltre due ore di lavoro ai vigili del fuoco di Rimini per portare in salvo un anziano cavallo rimasto bloccato nel rio Melo a Riccione. L'allarme è scattato nel primo pomeriggio di sabato quando, verso le 13.45, è stato chiesto l'intervento a causa dell'animale rimasto impantanato nell'acqua. Il personale del 115 è intervenuto sul posto col fuoristrada e, con l'ausilio di un veterinario che ha monitorato lo stato di salute del quadrupede, sono riusciti a bloccarlo con una fune per poi imbracarlo con delle fasce. Grazie al verricello, il cavallo è stato poi portato sulle sponde dove è riuscito ad alzarsi autonomamente.