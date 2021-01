Cavie peruviane abbandonate in un campo, scatta la gara di solidarietà per gli animaletti

Incredibile ritovamento, nella serata del 30 dicembre, in un campo di San Vito all'inizio di via Solarolo dove qualcuno aveva abbandonato una cinquantina di cavie peruviane tra maschi, femmine incinte e cuccioli. Alcuni dei poveri animaletti non ce l'hanno fatto e, al momento della scoperta, sono stati trovati morti. Altre 8, invece, sono state trovate mentre vagavano nel centro di Santarcangelo. Le cavie sopravvissute, tra cui femmine gravide e cuccioli, sono state messe in sicurezza e curate gratuitamente presso l'ambulatorio veterinario della dottoressa Giulia Genghini a San Vito. Nel frattempo si è scatenato il tam tam e, per la risonanza del ritrovamento, sono iniziate le adozioni per trovar loro delle famiglie per dare loro un futuro migliore. Se siete interessati si può contattare l'ambulatorio al 0541620776 oppure 3342726583. Oppure aiutare con fieno e l'occorrente per la loro gestione.