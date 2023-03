Cecchetto vola a Miami da dj Mazzoli, ma il suo biglietto vip è overbooking. "Il posto pagato non c'era"

Trasferta a Miami, con viaggio da incubo, per il talent scout Claudio Cecchetto. Già candidato sindaco di Riccione e ora consulente speciale di Visit Romagna in vista della prossima Notte Rosa in Riviera. L’ultima foto pubblicata dalla Florida farebbe già da sola notizia. Sui social spopola Cecchetto insieme al celebre dj Marco Mazzoli. “Adesso posso morire felice – scrive Mazzoli -. Avere qui, nella mia radio di Miami, il mio maestro, è la gioia più grande del mondo”. Ma prima della foto con Marco Mazzoli, a fare il giro del web è stato il disguido con l’aereo di andata. Claudio Cecchetto se l’è presa con Ita Airways, ex Alitalia, “fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio. Mai più”, ha scritto in un primo post.

E così il re dei talent scout, che tra gli altri ha lanciato gli 883 con Max Pezzali e Jovanotti, spiega l’accaduto. “Acquisto un biglietto premium per un volo internazionale. Arrivo 3 ore prima al ceck-in e mi dicono che per overbooking il mio posto, già pagato, non c’è più. Da notare che per questa categoria non esiste overbooking”. Cecchetto racconta l’inconveniente: “Il volo è pieno e mi offrono di andare in economy rimborsandomi la differenza di prezzo. Cara Ita il posto lo scelgo io, non voi, perché per un viaggio di 11 ore ringraziando il cielo posso permettermi un posto più confortevole (ho una certa età). Devo per forza andare per un impegno di lavoro ma sarei ritornato a casa volentieri. Le "sorprese" non sono solo nell'uovo di Pasqua, anche Ita le fa! Tenete conto”. Dopo le affermazioni è partita subito la polemica social. Con tanti utenti a raccontare i propri inconvenienti registrati nei viaggi con la compagnia aerea.