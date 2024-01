Cede un vecchio tubo di un’abitazione privata, chiusa una corsia di viale Veneto

Il cedimento di un vecchio tubo in polietilene di un’abitazione privata ha provocato durante la mattinata di mercoledì (24 gennaio) un piccolo allagamento in viale Veneto a Riccione. Sul posto, su richiesta di Comune di Riccione e Geat, sono intervenuti gli operai di Hera per ripristinare la rete. La corsia di viale Veneto in direzione monte, nel tratto interessato dai lavori, è stata momentaneamente chiusa al traffico: il flusso veicolare viene regolato da semafori temporanei. La fine dei lavori, con il riempimento dello scavo aperto per la sostituzione del tubo, è prevista attorno alle 13 di mercoledì.