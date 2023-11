Si celebra la Giornata Mondiale della Prematurità, i monumenti si illuminano di viola

Venerdì 17 novembre si celebra la Giornata Mondiale della Prematurità. Nel mondo nascono ogni anno 15 milioni di prematuri ed anche in Europa la nascita pretermine rappresenta una delle principali cause di mortalità neonatale. La Tin (Terapia Intensiva Neonatale) di Rimini assiste ogni anno circa 100 nati prematuri, fornendo una cura in collaborazione con le famiglie. Nel corso dell’ultimo anno, la Tin di Rimini, diretta dal medico Gina Ancora, ha coordinato un progetto europeo di applicazione di Standard Assistenziali per la Cura del Neonato, insieme alla Società Italiana di Neonatologia per rendere la cura in collaborazione con le famiglie sempre più efficace, sicura e soddisfacente.

Il motto della giornata di quest’anno è “Gesti semplici, grandi risultati: contatto immediato pelle a pelle per ogni neonato ovunque”. Questo semplice gesto è in grado di aumentare i tassi di allattamento al seno, migliorare la salute mentale dei bambini e ridurre le riospedalizzazioni. Per celebrare questa giornata, La Prima Coccola, Associazione di volontariato a sostegno delle famiglie dei bimbi ricoverati, in sinergia con il reparto di Terapia Intensiva Neonatale di Rimini, organizzerà un evento per sensibilizzare al tema della Prematurità.

Dalle ore 16 si terrà un concerto di pianoforte fuori dal Reparto di Terapia Intensiva per i genitori e i neonati attualmente ricoverati, mentre dalle ore 17 in poi, presso l’Aula G dell’Ospedale Infermi di Rimini, si organizzeranno laboratori per bambini di varie età dimessi dalla Tin, il tutto accompagnato da una merenda con taglio finale della torta. Un gruppo di bambini ex-prematuri racconterà ai genitori presenti cosa rappresenta per loro la prematurità, la Tin e la Prima Coccola.

Dalle ore 18 invece, in diversi comuni del riminese, tra cui Rimini, Bellaria, Cattolica, Riccione, Santarcangelo e San Giovanni in Marignano, verranno illuminati di viola i monumenti simbolo.