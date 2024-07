Una folla alle celebrazioni della Madonna: processione in Adriatico con la Saviolina e le Mariegole

Grande partecipazione di pubblico alle celebrazioni della Madonna del Mare, l’antica festa che ogni anno rinnova il legame tra Riccione e il suo mare, la profonda devozione alla Vergine protettrice dei marinai e dei naviganti. Le celebrazioni religiose sono iniziate domenica mattina 14 luglio, con la tradizionale processione in mare della Saviolina e delle vele storiche romagnole, per la deposizione della corona di fiori in onore della Madonna del Mare e a ricordo dei marinai scomparsi.

In serata, nel Piazzale del Porto, è stata celebrata la Santa Messa Solenne presieduta dal vescovo Nicolò Anselmi, cui hanno partecipato tutti i parroci di Riccione e che è stata animata dal coro interparrocchiale diretto dal Maestro Enrico Cenci. Come da tradizione, lo spettacolo dei fuochi d’artificio ha concluso i festeggiamenti della Madonna del Mare.

Oltre al rito religioso, il tradizionale appuntamento è stato allietato da importanti eventi per il pubblico: la veleggiata della Saviolina e delle Mariegole di sabato pomeriggio.

Anche quest’anno, la festa della Madonna del Mare si è confermata come un grande evento di comunità, cui hanno partecipato enti e associazioni del territorio: Club Nautico, Lega Navale, Cooperativa Bagnini, Associazione Nazionale Marinai d’Italia Gruppo di Riccione, Ufficio Locale Marittimo di Riccione, Parrocchie di Riccione.