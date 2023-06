"Celiachia: ne sai qualcosa?", appuntamento di informazione e sensibilizzazione

Sabato 3 giugno, dalle ore 17.30, la Piazzetta del Tramonto di Cattolica ospiterà l'incontro "Celiachia: ne sai qualcosa?". Sarà presente la giovane attivista gluten-free Valentina Leporati, autrice di libri sull'argomento e speaker TEDx. Verrà presentato anche il progetto "Un Celiaco per amico" a cura delle ideatrici Francesca Roberti e Susanna Piastra. Alle 19:00 previsto un momento conclusivo con l'offerta di un aperitivo gluten-free.

La celiachia è una malattia che colpisce in media una persona ogni 100. Chi soffre di questa patologia non può mangiare il glutine, sostanza che si trova in alcuni cereali come il grano e l’orzo. Con tale iniziativa si vuole diffondere la conoscenza di questa malattia e della dieta senza glutine, sfatando anche i falsi miti che spesso l'accompagnano. Senza dimenticare che una società più inclusiva, anche a tavola, è una società migliore per tutti.

Partner dell'evento: AFA Arredamenti; Victoria Palace Hotel; So Bistrò; Voglia di Star bene; Mattei&Co; Turci Bevande. Con il Patrocinio del Comune di Cattolica.